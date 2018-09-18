2018-09-18T01:45:23+03:00
Общество

Пересесть на электричку можно будет с четырех станций метро

Речь идет о пересечении Московского центрального диаметра и Большой кольцевой линии подземки
Игорь ПАВЛОВ
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Пересесть на электричку можно будет с четырех станций метроПересесть на электричку можно будет с четырех станций метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже через год в столице и Подмосковье должны запустить два первых МЦД (московские центральные диаметры). Маршрут одного - от Одинцова до Лобни. Маршрут второго - от Нахабина до Подольска. Электрички по ним будут проходить Москву насквозь.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, Большая кольцевая линия метро (она тоже строится, на данный момент работает участок от «Петровского парка» до «Делового центра») будет иметь четыре пересадки на МЦД-2 (он свяжет Нахабино и Подольск - длина маршрута 80 км). Речь идет о станциях «Шереметьевская», «Ржевская», «Текстильщики» и «Печатники». Первые две должны открыть в 2022 году, вторые две - в 2023-м.

Всего будет построено шесть диаметров, которые свяжут Москву и область. Все льготы на проезд, действующие в столице, сохранят. Интервал движения поездов составит пять-шесть минут.

Пересесть на электричку можно будет с четырех станций метро

Пересесть на электричку можно будет с четырех станций метро

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