Погода в Москве 18 - 24 сентября: До осени еще долго, сначала - солнце и +24 градуса!

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-18T13:12:54+03:00

Серьезного похолодания в столице на этой неделе не предвидится, наоборот, дожди прекратятся и снова потеплеет. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 18 - 24 сентября

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Лето и осень отвоевывают Москву друг у друга буквально каждый день. В субботу - солнце и +23 градуса. В воскресенье - ливень на полдня. В понедельник - опять ясное небо. В ночь на вторник, 18 сентября, лил дождь, днем небо затянуто серыми облаками...

Что дальше? Синоптики Гидрометцентра России в прогнозе погоды в Москве на 18 - 24 сентября с одной стороны, радуют: похолодания заметного пока не будет. Наоборот, уже в среду потеплеет, а начиная с четверга в столицу вернется солнечная сухая погода и летние +24 градуса. С другой стороны, напоминают, что осень все-таки придет - но не раньше следующей недели.

Во вторник, 18 сентября, днем +15...+17 градусов, облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

В среду, 19 сентября, тоже облачно, с прояснениями, не обойдется без небольших дождей. И заметно теплее, чем накануне: ночью +5...+10 градусов, днем +20...+22.

В четверг, 20 сентября, переменная облачность, без осадков. Под утро +7...+12 градусов, днем +19...+24.

В пятницу, 21 сентября, и в субботу, 22 сентября, такая же благодать: по ночам +7...+12 градусов, днем до +24, солнечно и сухо.

В воскресенье, 23 сентября, облаков снова станет больше, зарядят дожди. Хотя еще тепло. Ночью +7...+12, днем +15...+20 градусов.

В понедельник, 24 сентября, вдобавок к дождям и температура понизится - ночью до +4...+9 градусов, днем до +14...+19.

Скорее всего, это после этого и начнется привычная осень:

- В начале следующей недели начнется понижение давления и изменение циркуляции атмосферы, которые спровоцируют похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдет к концу, - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.