СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-18T10:34:35+03:00

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На столичной улице Новый Арбат вечером в понедельник произошло ДТП с участием сразу пяти машин.

- Около 22.00 напротив дома 36/9 по улице Новый Арбат произошло столкновение автомобилей Lamborghini и Audi, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. - После этого Lamborghini отбросило на припаркованные на обочине машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения.

Каким-то чудом не пострадал никто из людей. А вот попавший в аварию Lamborghini Huracan, скорее всего, восстановлению не подлежит. Судя по фото с места ДТП, спорткар от удара об фонарный столб просто смяло. Отмети, что цена на новый автомобиль этой модели в московских автосалонах – от 16-17 миллионов рублей.

gusein.gasanov В центре Москвы спорткар Lamborghini после аварии вылетел на тротуар и помял еще несколько машин

Как стало известно, одна из пострадавших машин - Mercedes Gelandewagen - принадлежит известному блогеру Гусейну Гасанову (6,6 млн. подписчиков только в Instagram).

- Ребят, сижу в ресторане. Мне говорят: там разбили твою машину, - рассказал Гасанов подписчикам своего блога, показывая видео с поврежденными автомобилями. - «Ламборгини» влетела оттуда, зацепила столько машин. Ну и моей досталось. Ребят, не гоните, пожалуйста.

Гаишники устанавливают, кто виноват в аварии.

- Есть записи с одной из камер наблюдения, есть показания свидетелей и участников этого ДТП, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Автомобиль Audi пытался совершить разворот через полосу, в этот момент в него и влетел спортивная машина Lamborghini. Сейчас нужно понять, кто кого не пропустил.

- С какой скоростью ехал спорткар?

- Это была некритичная скорость, около 70 километров в час. То есть, нельзя сказать, что водитель нарушал скоростной режим. Владелец Lamborghini говорит, что не ожидал маневра от машины, которая едет по встречной полосе и не успел отклониться от удара.