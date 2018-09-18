2018-09-18T13:55:57+03:00
Происшествия

У звезды сериала «Восьмидесятые» в московском кафе украли 400 тысяч рублей

Деньги сняли с банковской карты, пропажу актер обнаружил только спустя несколько часов
Семен ЕЛЕНИН
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Игорь Яцко на съемках фильма Цезарь. ФОТО рускино.руИгорь Яцко на съемках фильма Цезарь. ФОТО рускино.ру
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Московские полицейские ищут вора, который обчистил актера Игоря Яцко, известного по сериалам «Антидурь», «Восьмидесятые», «Белая гвардия». Накануне 54-летний артист сам обратился с заявлением в полицию.

- Все произошло в ночь на воскресенье, - рассказал Яцко корреспонденту «Комсомольской Правды». - Как я предполагаю, меня обокрали, когда я сидел в кафе. Из сумки исчезли телефон и банковская карта. Но пропажу я заметил только когда вернулся домой.

По словам актера, он сразу же отправился в полицию и написал заявление о краже.

- Потом зашел в ближайшее отделение выпускавшего карту банка и узнал, что с нее сняли все лежавшие там деньги.

В полиции сообщают, что общий ущерб, включая стоимость телефона, - около 400 тысяч рублей.

- Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в кафе и на улице у входа, вычисляют, кто мог меня обокрасть, - говорит Яцко. - Говорят, что шансы найти преступника или преступников есть.

Игорь Яцко - заслуженный артист РФ. В его фильмографии - более 40 ролей в полном метре и сериалах. С 2004 года он также работает режиссером в московском театре Школа драматического искусства на Сретенке.

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