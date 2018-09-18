Холодный душ, тушенка и пенсионные надбавки

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-18T19:21:32+03:00

Глава Хакасии Виктор Зимин извинился перед избирателями за допущенные ошибки и пошел в атаку на коммунистов, которые уже задумались о сделке с властями

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Вся Хакасия сегодня живет в авральном предвыборном режиме. До второго тура выборов главы республики осталось 4 дня. Действующий губернатор Виктор Зимин 9 сентября проиграл первый тур молодому 30-летнему юристу комсомольцу Валентину Коновалову, набрав около 32 процентов против 44,8 у ставленника КПРФ.

«Холодный душ для властей республики», - так сам Зимин прокомментировал этот результат, при этом выразив готовность взять на себя как «новый политический вызов», так и ответственность за пенсионную реформу, которая нанесла решающий удар по позициям власти в Хакасии. Кстати, в Абакане прекрасно понимают, что цифра 44,8 – это не столько голоса за КПРФ, сколько антирейтинг власти и лично Виктора Зимина, не раз ранее замеченного в жесткости и оригинальности высказываний.

«Если кого обидел, прошу меня простить», - свою предвыборную пресс-конференцию Зимин начал с извинений, вспомнив о своей знаменитой речи, обращенной к местным чиновникам, которым он советовал в лесу ягоды собирать и варить тушенку. Вообще же извинения Зимина за те ошибки власти и то сложное положение, в котором оказалась республика, удивили тут многих – избиратели увидели совершенно нового главу республики.

- Большое спасибо тем, кто принял решение и проголосовал за поддержку, конечно же... Но и большое спасибо всем тем, кто высказался категорично, но самое главное - честно и прямо. Для меня это действительно холодный душ. Ледяной.

Встреча, на которой глава Хакасии решил расставить все точки над "i" в канун решающего голосования, длилась около полутора часов.

Зимин напомнил журналистам слова Президента, не так давно назвавшего Хакасию «точкой роста», обещал серьезный скачок в развитии железнодорожной и угольной отраслей, и рапортовал об успехах.

- Индекс физического объёма внутреннего регионального продукта нашей с вами республики за это время вырос на 120 процентов, в среднем по России - на 108 процентов. Налоговые и неналоговые доходы республики с 11 миллиардов рублей выросли до 23 миллиардов. Это за 2017 год. Но вы знаете, что в текущем году мы добавили ещё пять миллиардов. И ещё — доходы населения. Это очень важный фактор. По Сибирскому федеральному округу Хакасия по уровню средней заработной платы находится на четвёртом месте. На счетах жителей Хакасии в банках было семь миллиардов рублей, теперь 38 миллиардов.

Именно притоком инвестиций и экономическим потенциалом республики Зимин объясняет тот градус борьбы, которая сегодня развернулась за кресло главы республики. Одним из важнейших предвыборных заявлений стали слова о готовности компенсировать нуждающимся пенсионерам потери от грядущей реформы, на льготные выплаты бюджету республики потребуется около полумиллиарда рублей.

В завершение пресс-конференции Виктор Зимин подчеркнул: девятого сентября за его оппонента проголосовало лишь 18 процентов от общего числа избирателей республики. 82 процента, уверен глава, так или иначе на стороне действующей власти. За эту аудиторию он и будет бороться.

Примерно в это же время молодой кандидат от КПРФ проводил митинги и записывал предвыборные ролики напротив главного входа в здание республиканской администрации. Собственно говоря, именно там стоит единственный в Абакане памятник Ленину, которого Валентин Коновалов считает лучшим политиком в мировой истории. Единственным экономическим пунктом в программе кандидата пока значится «национализация недр». Еще Коновалов обещал пригласить Счетную палату, но это в устах кандидата выглядит скорее угрозой, нежели экономической мерой. В поддержку Коновалова в Абакан, как говорят, в ближайшие дни должен прилететь экс-кандидат в Президенты Павел Грудинин. Впрочем, авторы телеграм-каналы уверенно прогнозируют готовность гастролеров от КПРФ начать диалог с действующей власть о вероятном политическом размене – например, выпросить для Коновалова пост министра в будущем правительстве Виктора Зимина.