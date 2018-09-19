СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-19T12:18:33+03:00

Москва и Подмосковье выбрали депутатов. В Красногорске - боец Джефф Монсон, в Новой Москве - певец Данко

Зачем же звёзды идут в слуги народные, разбираемся в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда». А также рассказываем, как мы искали работу в Москве для женщины 50+