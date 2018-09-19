2018-09-19T12:18:33+03:00
Московские окна

Москва и Подмосковье выбрали депутатов. В Красногорске - боец Джефф Монсон, в Новой Москве - певец Данко

Зачем же звёзды идут в слуги народные, разбираемся в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда». А также рассказываем, как мы искали работу в Москве для женщины 50+
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААлена МАРТЫНОВА
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Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Москва и Подмосковье выбрали депутатов. В Красногорске - боец Джефф Монсон, в Новой Москве - певец Данко

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