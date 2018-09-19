В столичном метро открыли еще два туалета

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-19T12:20:10+03:00

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Каждый раз, когда в московском метро открывают новый клозет, лично меня переполняет чувство гордости. Можем, когда захотим. Умеем. Не отстаем от хваленой Европы. Открытие заветных кабинок (а их уже 19!) широко освещается в СМИ. Журналисты спускаются в подземку, чтобы каждый туалет испытать на себе. Проверяют все. Раковины, сушилки для рук, антивандальные зеркала, крючки для верхней одежды, дозаторы для жидкого мыла, плотность бумаги и даже тревожные кнопки. Их установили специально для пассажиров, у которых что-то в отхожем месте пошло не так. На вызов реагирует диспетчер (все профессии важны!) и немедленно звонит дежурному по станции. Тот бросает все дела, прибегает в туалет и, в зависимости от ситуации, принимает меры. Все взвешено. Все продумано. Красота. Такой заботы о пассажирах вы не встретите ни в одном метро мира.

Авторы пресс-релизов подчеркивают, что новые кабинки идут с современной подсветкой. Если внутри кто-то сидит, фонарики краснеют. Если никого нет, зеленеют.

Из минусов - нужник платный. Цена вопроса - 60 рублей. Расплатиться можно исключительно картой «Тройка» (по билету «Кошелек»). Если таковой не имеется, извольте терпеть.

Вон, на улице почти возле каждой станции стоят золотые кабинки. Правда, попасть в них также трудно, как на прием к Президенту... Терминалы сломаны. Экраны разбиты. А внутри уборных сибаритствуют столичные бомжи, используя общественные унитазы в качестве столиков. Особенно хорошо в таких клозетах зимой, ибо они отапливаются.

Но вернемся к метро. Внешний вид кабинок выбран неслучайно. Дизайн каждого сортира подобран с учетом оформления каждой станции. Скажем, в переходе от «Пушкинской» до «Чеховской» он напоминает светлый мрамор, каким отделаны стены.

Сейчас в московском метрополитене работает 19 туалетов.