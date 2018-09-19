Tele2 приглашает москвичей в «Онлайн-парк»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-19T12:32:16+03:00

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Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает москвичам новый формат досуга. Жители столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции. Чтобы посетителям не помешала осеняя непогода, все мероприятия пройдут в специально построенном павильоне, который гармонично вписался в архитектуру амфитеатра Хохловской площади.

В павильоне будут проходить онлайн-трансляции мастер-классов и семинаров с участием компаний-партнеров проекта. По выходным посетители смогут смотреть фильмы и сериалы на большом экране и танцевать под зажигательные хиты популярных диджеев. Кроме того, в свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» будет доступна зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi, розетками и станциями подзарядки мобильных устройств. Здесь смогут работать более 70 человек.

20 и 21 сентября с 16:00 до 19:00 в «Онлайн-парке» пройдет марафон сериалов «Теория большого взрыва» и «Друзья», а с 19:00 до 21:00 состоятся онлайн-лекции от Level One на тему «Классическая музыка: нельзя не знать» и «Как выбрать вино». В субботу и воскресенье в программе проекта – лучшие короткометражные фильмы Фестиваля уличного кино и музыкальные сеты от SCSI-9, INTOURIST, Dj Svetloe Techno, Dj Sofia Rodina и Dj Thierry Tomas. Подробная информация о проекте и расписание работы – на сайте park.tele2.ru (http://www.park.tele2.ru/).

Антон Кондратов, коммерческий директор «Tele2 Москва»:

«Сегодня, чтобы завоевать любовь и доверие клиентов, операторам связи недостаточно оказывать базовые услуги и сервисы. Необходимо выходить за рамки телекоммуникационной отрасли и поддерживать своих действующих и потенциальных абонентов не только в области связи. Одним из таких способов поддержки является улучшение качества жизни москвичей и внесение разнообразия в их досуг. Именно эту цель преследует наш «Онлайн-парк». Причем Хохловская площадь – новое модное, но при этом исторически важное место, и мы рады, что именно там открыт «Онлайн-парк» Tele2. Мы уверены, что сочетание исторического места и современного технологического пространства станет новым центром притяжения москвичей и гостей столицы».