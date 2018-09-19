Правительство Москвы поддержит горожан предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-19T15:45:21+03:00

Сергей Собянин во время подписания Московского трехстороннего соглашения с председателем Московской Федерации профсоюзов Михаилом Антонцевыв и председателем Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Еленой Паниной. Фото: Алиса ТИТКО

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В ближайшие дни мэр столицы Сергей Собянин внесет на рассмотрение депутатам Мосгордумы пакет поправок в городские законы, определяющие дополнительные меры поддержки горожан старшего поколения, которых коснется изменение пенсионного возраста. Об этом Сергей Собянин сказал 19 сентября во время подписания Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы с председателем Московской Федерации профсоюзов Михаилом Антонцевыв и председателем Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Еленой Паниной.

- Мы подписываем трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы. Напомню, что предыдущее соглашение подписывалось в 2015 году, когда ситуация с экономикой была сложной. Был как раз разгар санкций, серьезные турбулентности на рынке труда. Благодаря этому соглашению мы достойно прошли эти испытания, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сохранялись рабочие места, уровень безработицы на минимуме. Объем инвестиций в экономику города значительно увеличился и достиг 2 трлн рублей. Правительство города уделяло значимое внимание поддержке предпринимательству, развитию технопарков, снижению налогов.

- Подписывая новое соглашение, мы должны сделать шаг вперед. При этом, не забывая о социальной поддержке. В ближайшие дни мною будет внесен пакет поправок в городские законы, определяющие дополнительные меры поддержки горожан старшего поколения, которых коснется новая пенсинная реформа, - сказал мэр Москвы.

Поправки будут предложены для того, чтобы поддержать людей, которые еще не достигли нового пенсионного возраста, но уже перешли в категорию старшего поколения по старому действующему законодательству.

В новом Московском трехстороннем соглашении обозначены обязательства по снижению уровня безработицы, который не должен превышать 0,7% от экономически активного населения, по приоритетному трудоустройству жителей Москвы, по проведению согласованной политики в области привлечения и использования иностранной рабочей силы. Одновременно сохраняются: механизм установления минимальной заработной платы, меры социальной поддержки, выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.

Из бюджета города предусмотрено ежегодно выделение шести целевых субсидий в размере 366 млн рублей на организацию детского отдыха детей, Кремлевской елки, Московского международного инженерного форума, образовательных программ и других мероприятий.

КСТАТИ

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