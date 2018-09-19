Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в церемонии закладки главного храма Вооруженных сил России парке «Патриот»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-19T18:46:24+03:00

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В парке «Патриот» сегодня прошла церемония закладки первого камня в основание будущего главного храма Вооруженных сил России. Напомним, строительство объекта высотой в 95 метров планируют завершить уже в 2020 году. Это будет третий по высоте православный храм мира - после Храма Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (101).

В церемонии закладки первого камня приняли участие церемонии президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чин освящения совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Сегодня заложен первый камень в основание собора Воскресения Христова, посвященный победе нашего народа в Великой Отечественной войне, - сказал Владимир Путин. - Он станет главным храмом Вооруженных сил, еще одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершения во благо Отечества. В годы войны неподалеку отсюда проходили последние рубежи столицы. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, - наш святой долг.

В свою очередь Андрей Воробьёв отметил, что закладка такого храма на территории парка «Патриот» - важное и торжественное событие для всего Подмосковья.

- В Московской области действует около полутора тысяч храмов самой разной величины, - напомнил губернатор. - Самое главное, что все они полны людей, прихожан, очень много воскресных школ работает, поэтому Подмосковье – это православный край и, конечно, очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории региона. И архитектурно очень привлекательно выглядит храм, впечатляет.

Будущий храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его общая площадь - около 11 тысяч квадратных метров. Это позволит вмещать на службах в честь главных православных праздников до 6 тысяч прихожан.