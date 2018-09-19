В Хамовниках продают квартиру почти за семь миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-19T19:37:33+03:00

Непонятно, зачем из такой квартиры вообще выходить на улицу. Фото: www.kvartiravmoskve.ru

Ходить по ней лучше с навигатором, иначе можно заблудиться

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От такого дворца ахнут даже самые продвинутые. И даже не потому, что его площадь составляет более двух тысяч квадратных метров (это почти половина футбольного поля). Шик состоит в том, что в пятиуровневом пентхаусе есть все для комфортного существования. Захотелось вам, например, пострелять. И не из жалкой пошлой пневматики, а из огнестрельного оружия. Пожалуйста. В отдельном помещении оборудован тир (70 квадратных метров). Захотелось после этого хлопнуть винца? Вбиваем в навигатор «дегустационный зал винодельни» и следуем по стрелочке.

Там же имеется сигарная комната. Спортзал. Стометровая кухня (площадь стандартной человеческой «трешки»). Сейфовая комната. Как указано в объявлении, в ней можно укрыться в случае любой опасности. Например, от налоговой...

Четвертый уровень остеклен в виде купола, под которым расположен бассейн глубиной 2,6 метра. То есть в него можно нырять головой.

Дальше всякая мелочь. Гостиные, санузлы, подсобки. Помещение, в котором установлено индивидуальное тепловое оборудование. Городу такой чертог не протопить... Прачечная. Комната отдыха. Спальни, в которых спят. Морозильник для продуктов (идет, как вы понимаете, отдельным помещением). Холодильник для шуб. На крыше летний сад с прогулочной дорожкой. Комната для обуви. Чемоданная.

Непонятно, зачем из такой квартиры вообще выходить на улицу. В случае рождения детей на отдельной площади можно основать школу. Рядом - детскую поликлинику. И кинотеатр...

Бассейн длиной 25 м с панорамными видами на центр Москвы. Фото: www.kvartiravmoskve.ru

И все это находится в двух километрах от Кремля - в жилом комплексе «Венский дом» в 1-м Неопалимовском переулке. И стоит 6 миллиардов 775 миллионов 190 тысяч рублей. Для тех, кто мало зарабатывает (практически нищенствует), предусмотрена ипотека. И весьма необременительная - почти 32 миллиона в месяц. Платить надо 18 лет.

Любопытно, но на сумму, вырученную от продажи такой квартиры, город Торжок Тверской области с населением 50 тысяч человек может жить припеваючи десять лет, ибо расхода его годового бюджета составляют 637 миллионов. Посчитать все это очень легко, но только на компьютере (в калькулятор айфона все цифры не влезают, абсолютно серьезное прим. авт).

И все это находится в двух километрах от Кремля - в жилом комплексе «Венский дом». Фото: www.kvartiravmoskve.ru

- Я работаю уже не первый год, - сообщил «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев, - но такого еще не видел. Небезызвестная Евгения Васильева ( бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России, - прим. авт) проживала тоже в Хамовниках в квартире стоимостью полтора миллиарда рублей. Бывало, когда собственник ставил цену два миллиарда. И даже три. Но чтобы почти семь... Риэлтор с этой сделки (если, конечно, она состоится) получит десять миллионов рублей. Хозяева у таких квартир обычно родственники очень богатых и влиятельных людей. Иногда это группа лиц. Или даже юрлицо. Единомышленники выкупают по частям коммунальную квартиру, делают внутри шикарный ремонт и ставят космическую цену. Обычно это сотни миллионов рублей. Покупатели есть.

ЗВОНОК ПО УКАЗАННОМУ ТЕЛЕФОНУ

- Здравствуйте, меня зовут Павел. И я хочу купить квартиру в Москве.

- Здравствуйте, а я Сергей. Назовите, пожалуйста, адрес. 1-й Неопалимовский? Гм... Это же пятиуровневый пентхаус.

- Все верно...

- Видимо, вы журналист?

- А у нас что, журналисты - миллиардеры?.. Но даже если и так, что это меняет?

- Вы действительно хотите купить ЭТУ квартиру?

- Очень хочу. Вы даже не поверите, как...

- Но что-то мне подсказывает, что вы такой суммой не располагаете. Иначе звонили бы мне не из Москвы, а с Канарских островов... Я могу организовать показ. То, что указано в объявлении, все правда. В квартире долгое время шел ремонт. И вот, наконец, он завершился. Хозяина я вам не назову. Сами понимаете. Жилище эксклюзивное.

- В Сети пишут, что это экс-депутат Государственной Думы Константин Боровой.

- Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

ЦИФРЫ «КП»

- пятиуровневая квартира занимает 12-й, 13-й, 14-й и 15-й этажи дома, плюс смотровая площадка на крыше

- с учетом винодельни и тира имеет площадь 2200 квадратных метров

- в жилище есть 30 комнат, два внутриквартирных пневматических лифта, две гардеробные и четыре санузла