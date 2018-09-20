В московском метро на станции "Пушкинская" запустят пилотный проект с новой навигацией

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-20T14:12:44+03:00

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В ближайшее время в Московском метро запустят пилотный проект с навигацией. На станции "Пушкинская" будут протестированы новые дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации, а также соцопрос пассажиров. Об этом журналистам 20 сентября рассказала заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

- В ближайшем будущем на одной из центральных станций метрополитена - "Пушкинской" - планируем провести навигационный проект, еще один пилот, где будут протестированы новые дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации, а также соцопрос пассажиров. Подробнее о нем мы расскажем позже, - сказала заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В столичном метро уже установлено более 60 тысяч элементов навигации, из них около 30 тысяч схем постоянно обновляются при вводе новых станций метро. Это уличные буквы «М», приветственные знаки и стеллы, наклейки на двери станций, вестибюльные и платформенные указатели, ориентирующие знаки в переходах, маршрутно-путевые полосы и прочие вспомогательные элементы.

Пассажирам также предложили отправлять все вопросы и предложения, связанные с навигацией по электронной почте (navigation@mosmetro.ru) и в мобильном приложении "Метро Москвы".