2018-09-20T14:12:44+03:00
Общество

В московском метро на станции "Пушкинская" запустят пилотный проект с новой навигацией

Пассажирам предлагают оценить новые элементы и указать результаты в соцопросе
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Напольные указатели направления на станциях метрополитена.Напольные указатели направления на станциях метрополитена.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Московском метро запустят пилотный проект с навигацией. На станции "Пушкинская" будут протестированы новые дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации, а также соцопрос пассажиров. Об этом журналистам 20 сентября рассказала заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

- В ближайшем будущем на одной из центральных станций метрополитена - "Пушкинской" - планируем провести навигационный проект, еще один пилот, где будут протестированы новые дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации, а также соцопрос пассажиров. Подробнее о нем мы расскажем позже, - сказала заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В столичном метро уже установлено более 60 тысяч элементов навигации, из них около 30 тысяч схем постоянно обновляются при вводе новых станций метро. Это уличные буквы «М», приветственные знаки и стеллы, наклейки на двери станций, вестибюльные и платформенные указатели, ориентирующие знаки в переходах, маршрутно-путевые полосы и прочие вспомогательные элементы.

Пассажирам также предложили отправлять все вопросы и предложения, связанные с навигацией по электронной почте (navigation@mosmetro.ru) и в мобильном приложении "Метро Москвы".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Около метро «Речной вокзал» открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации
В Подмосковье полиция задержала серийных автоугонщиков
В парке имени Святослава Федорова появился «сухой» фонтан
На МЦК установлен новый рекорд перевозки пассажиров
В Москве грабители с топорами украли из такси сумку с 60 тысячами долларов
МГТС предложила владельцам Карты москвича интернет на спецусловиях
На Рижском направлении железной дороги появится новая платформа Ленинградская
В Подмосковье в ходе пьяной ссоры сын зарезал отца
В Москве установят 35 новых «говорящих» пешеходных переходов
Через старое русло Москвы-реки на ЗИЛе построят мост
Восемь столичных поликлиник получили гранты правительства Москвы
В Москве с пятницы ограничат движение из-за фестиваля «Круг света»
В столице открылся тактильный сад «Шестое чувство»
В Москве пройдут Дни Калужской области
В районе Хорошево-Мневники появятся три станции метро
На северо-востоке Москвы построят мост через Яузу
В Подмосковье молодой человек во время ссоры зарезал знакомого
ВДНХ летом посетили более 12 млн человек
В Москве за пять лет высадили более 2 млн деревьев и кустарников
Во Дворце водных видов спорта в Лужниках завершается монтаж кровли
Более 200 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа