Перекрытие дорог в период проведения фестиваля "Круг света 2018" в Москве: как и где можно будет проехать

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-20T15:25:12+03:00

Видеопроекция на церемонии закрытия международного фестиваля `Круг света` на Гребном канале в Крылатском в 2017 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Фестиваль "Круг света" пройдет в столице с 21 по 25 сентября. На время проведения светомузыкальных шоу будет ограничено движение транспорта:

- улица Петровка (от Кузнецкого Моста до Театрального проезда) будет перекрыта все дни фестиваля с 17.00 до 23.00. В эти же часы в обоих направлениях движения будет закрыто по одной полосе Театрального проезда на участке от улицы Большая Дмитровка до Неглинной;

- Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина будет перекрыто все дни фестиваля с 17.00 до 23.00;

- улица Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и участок 1-й Радиальной улицы от улицы Тюрина до проезда Кошкина будут перекрыты все дни фестиваля с 17.00 до 23.00;

- участок Крылатской улицы от дома 8 до пересечения с улицей Нижние Мневники с 21 по 23 сентября с 18.00 до 23.00 и 25 сентября с 18.00 до 23.00;

- Проектируемый проезд № 6374 от владения 2 до пересечения с Островной улицей 25 сентября с 18.00 до 23.00 будет закрыто движение;

- одна полоса Крылатская улица (от улицы Нижние Мневники до съезда на Рублевское шоссе) с 21 по 23 сентября и 25 сентября с 18.00 до 23.00.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Расписание фестиваля "Круг света 2018" в Москве: идем на карнавал и летаем над Россией

При помощи современных технологий, 3D-видеомэппинга и световых инсталляций привычные москвичам архитектурные объекты и ландшафты полностью преображаются. На них могут показывать геометрические рисунки или целые истории с сюжетом. Одним словом, гостей фестиваля «Круг света-2018» в Москве ждет волшебная сказка, от красоты которой точно перехватит дыхание. Публикуем подробное расписание работы его площадок (подробности)