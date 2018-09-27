В Подмосковье ветер повалил деревья на провода - без света остались 62 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-27T15:29:59+03:00

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Днем в четверг, 27 сентября, на столичный регион обрушился град, дождь и сильный ветер. В некоторых районах не обошлось без ЧП. Так, часть Раменского района оказалась без света - ветром уронило несколько деревьев, которые при падении порвали провода.

Как сообщается, около 11 часов утра из-за аварийного отключения оказалась обесточена подстанция «Раменская», от которой питаются электричество десятки населенных пунктов. В итоге без света оказались около 62 тысяч местных жителей.

Впрочем, восстановить сеть удалось довольно быстро.

- Энергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключения, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе МОЭСК (Московской объединенной электросетевой компании). - Для полного восстановления электроснабжения энергетикам МОЭСК потребовалось менее 2 часов.

В МОЭСК заявляют, что на текущий момент электросети в Раменском районе работают в штатном режиме, обесточенных населенных пунктов и домов нет.