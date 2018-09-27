2018-09-27T15:29:59+03:00
Происшествия

В Подмосковье ветер повалил деревья на провода - без света остались 62 тысяч человек

Аварийное отключение произошло в Раменском районе
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Энергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключенияЭнергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключенияФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Днем в четверг, 27 сентября, на столичный регион обрушился град, дождь и сильный ветер. В некоторых районах не обошлось без ЧП. Так, часть Раменского района оказалась без света - ветром уронило несколько деревьев, которые при падении порвали провода.

Как сообщается, около 11 часов утра из-за аварийного отключения оказалась обесточена подстанция «Раменская», от которой питаются электричество десятки населенных пунктов. В итоге без света оказались около 62 тысяч местных жителей.

Впрочем, восстановить сеть удалось довольно быстро.

- Энергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключения, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе МОЭСК (Московской объединенной электросетевой компании). - Для полного восстановления электроснабжения энергетикам МОЭСК потребовалось менее 2 часов.

В МОЭСК заявляют, что на текущий момент электросети в Раменском районе работают в штатном режиме, обесточенных населенных пунктов и домов нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ремонт идет нон-стопом»: Корреспондент «Комсомолки» побывала в квартире, куда могут поместить 17-летнюю Марию Хачатурян
В четверг, 27 сентября, Басманный суд примет решение о мере пресечения трем сестрам, убивших отца. Ожидается, что девушек отпустят из СИЗО [Эксклюзив «КП», фото]
«Ремонт идет нон-стопом»: Корреспондент «Комсомолки» побывала в квартире, куда могут поместить 17-летнюю Марию Хачатурян
В четверг, 27 сентября, Басманный суд примет решение о мере пресечения трем сестрам, убивших отца. Ожидается, что девушек отпустят из СИЗО [Эксклюзив «КП», фото]
Новости 24
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды