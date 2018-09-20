Канатная дорога от Воробьёвых гор до "Лужников": Первые пассажиры прокатятся в течение месяца

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-20T19:01:13+03:00

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Канатную дорогу между спорткомплексом "Лужники" и смотровой площадкой на Воробьевых горах запустят в течение ближайшего месяца. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Я надеюсь, что первый пассажир поедет по канатной дороге в течение месяца, - сказал глава Стройкомплекса столицы. - Сейчас физически все уже готово, объект вышел на экспертизу. Думаю, что все это продлится недолго и через месяц мы увидим там пассажиров.

В конце лета первый воздушный маршрут в столице уже протестировали (см. ТТХ). Покататься по канатке смогут не только горнолыжники и сноубордисты, но и все желающие. Тонированные стекла кабинок для обычных пассажиров защищают от непогоды и солнечных лучей. По контору их украшает светодиодная подсветка. Для туристов в кабинах будет работать аудиогид на разных языках.

Кроме того, через Москву-реку «полетят» и две VIP-кабины для важных гостей, молодоженов или просто романтических свиданий. Внутри такой кабинки будет четыре просторных кожаных сидения.

ТТХ

- Длина канатной дороги - около 700 метров.

- На линии три станции - «Косыгина» (верхняя), «Воробьевская» и «Лужники» (нижняя).

- Время в пути - примерно 5 минут. Кстати, сейчас, чтобы добраться от Воробьевых гор до Лужников на машине, приходится тратить не меньше 15 - 20 минут.

- Маршруты - два варианта. Первый - так называемый большой круг «Косыгина» - «Воробьевы горы» - «Лужники». На нем станут курсировать закрытые кабины с креплениями для велосипедов. Каждая из них рассчитана на восемь человек.

Второй - малый круг «Косыгина» - «Воробьевы горы». Здесь будут ездить открытые кабины для спортсменов и учеников спортивной школы «Воробьевы горы».

- Цена билета - пока окончательно не утверждена. Но известно, что спортсменам будут выдавать абонементы. А для туристов назначат единый тариф порядка 400 - 500 рублей. В будущем проезд на канатке можно будет оплатить по транспортной карте «Тройка».