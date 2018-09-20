В Москве арестовали племянника Тельмана Исмаилова, его обвиняют в похищении певца Авраама Руссо

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-20T20:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Басманный суд сегодня арестовал очередного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо. 40-летний Заур Марданов - племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Напомним, Авраам Руссо несколько недель назад обратился в Следственный комитет с заявлением о его похищении, которое было совершено в 2004 году. По словам музыканта, приказ похитить его, чтобы заставить подписать невыгодной продюсерский контракт, дал сам Тельман Исмаилов. Руководить операцией было поручено Марданову. Помимо него в похищении участвовало еще пять или шесть человек. Руссо какое-то время продержали в загородном доме, периодически избивали. В итоге певец получил перелом носа и сотрясение головного мозга и подписал все бумаги.

Вчера вечером Басманный суд отправил по арест бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова. Марданов был задержан несколькими днями ранее, но у следствия, судя по всему, не хватало оснований для его ареста. Срок задержания продлевали. Однако сегодня материалы дела поступили в суд.

- Заур Марданов арестован на два месяца, до 17 ноября, - сообщили «Комсомольской Правде» в Басманном суде.

Авраам Руссо несколько недель назад обратился в Следственный комитет с заявлением о его похищении, которое было совершено в 2004 годуФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что 61-летний Тельман Исмаилов сейчас находится в международном розыске – его обвиняют в заказе убийства двух московских бизнесменов. Долгие годы основным активом основанной Исмаиловым компании АСТ был Черкизовский рынок, крупнейший вещевой рынок России, закрытый в 2009 году после поручения Президента РФ об усилении борьбы с контрабандой. Примерно в это же время Тельма Исмаилов с помпой презентовал свой главный проект в Турции - семизвездочный отель «Мардан Палас», строительство которого обошлось в 1 миллиард долларов. В 2012 году Forbes оценивал состояние Исмаилова в 800 миллионов долларов. Однако уже в 2015 году Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена банкротом. Нынешнее местоположение Тельмана Исмаилова неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве по делу о похищении певца Авраама Руссо задержали бывшего водителя Тельмана Исмаилова

Музыкант утверждает, что бывший владелец Черкизона пытался заставить его подписать невыгодный продюсерский контракт (подробнее)