В список стартовых площадок реновации добавят 40 новых адресов

СЕГОДНЯ 01:47 2018-09-21T01:50:10+03:00

Сергей Левкин в квартире первого дома для переселенцев в Восточном округе. Сейчас там уже живут новоселы. Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили о новых подробностях программы переселения из сносимых пятиэтажек с руководителем Департамента градостроительной политики Москвы Сергеем Левкиным

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НА МЕСТЕ ПЕРВОЙ СНЕСЕННОЙ ХРУЩЕВКИ НАЧНУТ СТРОЙКУ ЧЕРЕЗ ГОД

- Сергей Иванович, первую отселенную по программе реновации пятиэтажку в Восточном округе столицы уже снесли. Когда на этом месте начнут строить новый дом?

- По стартовой площадке на улице Константина Федина сейчас разрабатываются необходимые документы для оформления градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Только после этого Московский фонд реновации объявит конкурс на выбор компании для проектирования этого дома.

Во втором полугодии 2019 года на площадке начнется строительство новой многоэтажки.

- Когда будут ломать остальные отселяемые дома?

- Сейчас жильцы переезжают из 16 старых домов. Снос в скором времени может начаться в доме № 3 на улице Константина Федина. Он находится в 20 метрах от первой снесенной хрущевки.

- В каких районах могут появиться дополнительные стартовые площадки для новых квартир переселенцев?

- Пока в списке 256 адресов для новостроек реновации. Это более 3,6 миллиона квадратных метров жилья. До конца 2018 года появятся еще порядка 40 площадок. Из них 20 адресов утвердим уже в конце сентября - начале октября. Это участки на северо-востоке - в Бабушкинском, Бутырском районах, Южном Медведкове, на юге - Нагатинский Затон, на юго-западе - район Академический. На западе - Бутово, Коньково, Фили-Давыдково. В Троицком округе - в Троицком, в поселениях Рязанское, Первомайское. После расширения списка на стартовых площадках по всей Москве можно будет построить уже до 4,1 - 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Свободных земельных участков в Москве уже практически не осталось. При этом площадки под новые дома подбираем так, чтобы они находились в том же районе, где и отселяемые пятиэтажки, максимально близко к ним. Еще учитываем, чтобы не пришлось переносить много коммуникаций, сносить строения, чтобы освободить участок. Новые дома должны быть обеспечены транспортной инфраструктурой - дорогами, метро, маршрутами наземки, а также социалкой - детсадами, школами, поликлиниками. Кварталы реновации сделаем комфортными, красивыми, доступными, без каких-то ограничений для жителей.

В РАЙОНАХ ПЯТИЭТАЖЕК «СИТИ» НЕ ПОЯВИТСЯ

- Многих волнует, сколько этажей будет в новостройках в районах реновации. Не придется ли переезжать в одинаковые высотные башни, сделанные по типовым проектам?

- У нас не получатся типовые проекты, поскольку нужно учесть необходимые для переселенцев метры жилой площади. Мы будем строить новые дома для жителей конкретных сносимых пятиэтажек с тем набором 1-, 2-, 3-комнатных квартир и той площади, которые им нужны. Например, в одной новостройке однушки могут отличаться по жилой площади от 19,5 до 23 квадратных метров. Такие проекты и будем разрабатывать. Большинство из них получатся индивидуальными. Высота новых домов - до 17 этажей. Но при этом в районе могут быть архитектурные доминанты - одно-два высотных здания. Не волнуйтесь, в кварталах реновации «Сити» не появится.

- Хватит ли в Москве строителей для программы реновации? Может быть, пригласите специалистов из регионов России или зарубежья? Например, китайских строителей?

- Без специалистов не останемся. Метро ведь раньше не строили с такой скоростью, как сейчас, но справляемся. Имеющегося кадрового ресурса строительных организаций достаточно. При необходимости для реновации подтянутся из регионов России и ближнего зарубежья и проектировщики, и изыскатели, и строители.

- Как будут следить за качеством новостроек с учетом новых стандартов по благоустройству и по отделке квартир?

- Система контроля уже действует. За качеством будем следить на всех этапах: от контроля на этапе разработки, согласования и утверждения проекта планировки территории до проведения проверки и оформления заключения о соответствии.

Мы будем проверять соответствие документов СНиПам, ГОСТам и правилам. На стройке проконтролируем материалы, наличие сертификатов, технологию производства работ, квалификацию специалистов. Кроме того, специальное подразделение Мосстройнадзора будет заниматься именно качеством строительства домов программы реновации.

Подчеркну, во время разработки градостроительной документации будем проводить публичные слушания. На них жители смогут по каждому проекту высказать свои замечания.

- Если новоселы обнаружат недоделки, куда обращаться?

- В первую очередь - в штаб по переселению, который работает в этом же или соседнем новом доме. Ни одно замечание не останется без внимания. Но для каждой недоделки есть свой срок устранения. Например, для замены сантехники потребуется чуть больше времени (так как ее необходимо закупить, привезти и установить), чем просто подклеить обои или поправить плинтус.

Только цифры

ВОПРОС - РЕБРОМ

Долго ли ждать новые квартиры?

- Мэр Сергей Собянин поручил сократить все возможные процедуры для строительства домов реновации. Мы хотим ускорить сроки, не нарушая технологических требований и правил, гарантируя качество. В начале программы на строительство одного дома от проектирования до ввода в эксплуатацию уходило 2,5 года. Сейчас уже 1,7 года. В ближайшие месяцы сократим до полутора лет.

Хочу уточнить, что после того как построим дом за 1,5 года, потребуется еще примерно 2 - 3 месяца для подготовки его под заселение.

В конце 2019 года после разработки проектов планировки кварталов назовем конкретные сроки переселения для каждого сносимого дома. Тогда же станет известно, куда поедут жители. Мы уже рассмотрели порядка 20 проектов планировки из 89. Первые публичные слушания запустим в первой половине следующего года.

ВАЖНО!

Куда обращаться с вопросами

- В штаб при Общественной палате Москвы по контролю за программой реновации по телефону «горячей линии» - (495) 646-87-09, с 9.00 до 20.00 (с понедельника по пятницу, без перерыва). Или по электронной почте - renovation@shtab.opmoscow.ru.

- В Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни.

- В Московский фонд реновации:

- к сотруднику фонда в информационном центре по переселению вашего дома;

- по телефону - (495) 651-07-97;

- в офисе фонда (ул. Ильинка, д. 13). Прием жителей проводится с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30; в пятницу - с 8.30 до 16.15; в субботу и воскресенье выходной.

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