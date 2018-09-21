Наше Подмосковье. Время сажать деревья!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T02:24:14+03:00

В субботу, 22 сентября, в Московской области пройдет традиционная экологическая акция по высадке деревьев

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Ближайшая суббота, как обещают синоптики, будет закрывать бабье лето. По области до +26 градусов. Солнце. Прекрасный день для того, чтобы совместить приятное с полезным - провести его вместе с семьей или компанией друзей на свежем воздухе и поучаствовать в подмосковной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»!

Напомним, в 2013 году традицию заложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Тогда подмосковные леса серьезно пострадали от нашествия жука-короеда. Чтобы предотвратить эпидемию, пришлось вырубать сотни гектаров леса. А с высадкой молодых деревьев попросили помочь и обычных жителей области, неравнодушных людей.

- Начинали мы с тяжелой ситуации, - вспоминает Андрей Воробьёв. - А сейчас мы с активистами, жителями Подмосковья, Москвы, общественниками, школьниками и студентами уже засадили все поляны, которые прилегают к большим городам.

Планируется, что в субботней акции примут участие около 200 тысяч человек. 1,5 миллиона саженцев высадят на площади более 760 гектаров. Для высадки подготовили 117 площадок на землях лесного фонда и еще 1567 - в муниципалитетах: в парках, скверах и на придомовых территориях. Именно это станет новым трендом - быстро превратить дворы при новостройках в зеленые оазисы.

Недавно Андрей Воробьёв призвал присоединиться к «Нашему лесу» компании застройщиков, которые возводят на территории Подмосковья новые микрорайоны и жилые комплексы.

- Я очень надеюсь, что нас слышат наши девелоперы, строительные компании, - сказал губернатор. - Они, как правило, занимают не очень активную позицию, пассивную. Как строить дома - они активные, а как проводить благоустройство... Надеюсь, что ведущие компании покажут пример, чтобы новые микрорайоны тоже озеленить!

Пошаговая инструкция

КСТАТИ

За фото - приз!

Помимо резиновых сапог не забудьте захватить с собой на акцию и фотоаппарат. Подмосковный Комитет лесного хозяйства объявил фотоконкурс «Лес, посаженный мной».

«Условия участия: прийти на акцию, посадить дерево, сделать фотографию по теме «Лес, посаженный мной» и выложить до 24 сентября 2018 года в личном аккаунте Instagram с хештегом #фотоконкурс_нашлес2018», - сообщили в областном Лесхозе.

Пять участников конкурса, фотографии которых наберут наибольшее число сердечек-лайков, получат от Комитета лесного хозяйства Московской области ценные призы.