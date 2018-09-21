Центр Москвы перекроют 23 сентября из-за массового городского забега

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-21T12:13:33+03:00

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Москвичи всегда куда-то бегут. В выходной день, 23 сентября, снова побегут - в рамках Московского марафона. Участники сами выберут дистанции, которые смогут преодолеть - длиной 42,2 или 10 километров. На своем пути они увидят небоскребы "Москва-Сити", Большой театр, Кремль, храм Христа Спасителя. Участники пробегут по набережным Москвы-реки, самым известным улицам города, участкам Садового и Бульварного кольца.

Для комфортного передвижения нужно ограничить движения транспорта, что и сделают с 7.00 до 17.00. Стартовать и финишировать бегуны будут в "Лужниках".

Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал и по Новодевичьей набережной. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

- Перекрытия будут действовать с 7.00. Закрытые участки будут открывать поэтапно, - сообщили в столичном департаменте транспорта.

Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.