Бесплатная помощь социального работника в Москве: кому положена, куда обращаться

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-21T14:25:38+03:00

Некоторые москвичи вправе оформить бесплатную помощь социального работника в Москве. Разбираемся, что для этого нужно и куда необходимо обращаться

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В нашем доме живет семья пенсионеров. Поскольку близких родственников у них нет, соседи помогают им чем могут. Недавно бабушка заболела и теперь без посторонней помощи не может выходить на улицу. Слышали, что пожилым людям помогают социальные работники. Хотелось бы узнать, кому положена такая услуга и что нужно, чтобы ее оформить?

Вера Егорова. Восточный округ.

Бесплатная помощь социального работника в Москве положена некоторым жителям в центрах социального обслуживания или патронажных отделениях при учреждениях стационарной формы социального обслуживания. Как объяснили в столичной мэрии, горожанам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в специализированном уходе, положены социально-медицинские, патронажные, санитарно-гигиенические услуги (см. список ниже). Бесплатно их могут получить такие льготники:

- пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтах;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- вдовы инвалидов и участников войны, участники обороны Москвы;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны;

- горожане, у которых на дату обращения за социальными услугами их среднедушевой доход окажется ниже полуторной величины прожиточного минимума в Москве в расчете на душу населения (сейчас эта сумма равна 15 786 руб.).

На дому или в центре соцобслуживания бесплатная помощь социального работника в Москве положена также москвичам:

- не способным к самообслуживанию из-за преклонного возраста, болезни, инвалидности, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход;

- находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;

- несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или ограниченно дееспособным горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания на условиях пятидневного пребывания.

ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

В списке социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг:

- наблюдение за состоянием здоровья;

- выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача;

- помощь в проведении медико-социальной экспертизы, при необходимости - в госпитализации;

- посещение в больнице;

- помощь при оформлении путевок в санатории и дома отдыха. Полный список - на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

При желании за частичную или полную плату могут оформить помощь социального работника на дому москвичи, у которых на дату обращения с просьбой о социальном обслуживании среднедушевой доход превышает полуторную величину прожиточного минимума в Москве в расчете на душу населения. К примеру, это могут быть пожилые москвичи и инвалиды, проживающие в семьях с родственниками трудоспособного возраста и имеющие детей трудоспособного возраста, а также в других случаях по их личному желанию. За плату соцуслугами вправе воспользоваться также горожане, находящиеся на надомном обслуживании и желающие оформить помощь сверх территориального перечня гарантированных государством социальных услуг.

Ежемесячная плата за социальное обслуживание на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги. Сумма не может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода льготника и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. Полный список тарифов на социальные услуги - на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

В любом случае, чтобы воспользоваться этими услугами, нужно быть признанным нуждающимся в социальном обслуживании и иметь индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ).

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

Желающим получить индивидуальную программу социальных услуг, нужно обратиться в управление социальной защиты своего района с такими основными документами:

- личное заявление льготника или его законного представителя с просьбой оформить социальные услуги;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в том числе свидетельство о рождении для несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. В документе должна стоять отметка о месте жительства в Москве. Если таких данных там нет, тогда понадобится справка, подтверждающая место жительства в Москве;

- документ с данными об обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни горожанина;

- медицинское заключение о состоянии здоровья, в том числе об отсутствии болезней, при которых социальные услуги не положены;

- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая инвалидность (для инвалида - справка о предоставлении социального обслуживания);

- заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера или больницы с развернутым диагнозом и указанием рекомендуемого социального обслуживания;

- справка о доходах жителя и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих обращению для оформления социальных услуг (кроме данных о размерах пенсий по инвалидности и (или) по старости, которые выплачиваются отделением Пенсионного фонда по Москве и Московской области). При необходимости специалистам могут потребоваться дополнительные справки и выписки. Документы нужно принести в подлинниках или официально заверенных копиях, или копиях с предъявлением подлинников документов.

После того как заявление зарегистрируют, в течение двух рабочих дней специалисты проверят документы льготника. Затем могут обследовать его жилищные условия с выездом на дом и составить акт осмотра. После этого в течение двух рабочих дней департамент труда и социальной защиты примет решение. Если льготнику можно оформить социальные услуги, тогда в зависимости от того, что ему требуется, составят индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В ней укажут вид социального обслуживания, сроки, условия получения услуг.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

24 сентября - Департамент капитального ремонта Москвы;

25 сентября - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

26 сентября - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

27 сентября - Департамент городского имущества Москвы;

28 сентября - Департамент здравоохранения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда откроют подземный переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк»

Живу в районе метро «Динамо». Часто пользуюсь этой станцией и соседней - «Петровский парк» на Большой кольцевой линии. Новую станцию открыли в начале этого года, но до сих пор между соседними вестибюлями нет подземного перехода. Пассажирам приходится делать пересадку через улицу. Многим, особенно пожилым людям, это неудобно. Новый подземный переход на «Динамо» пообещали открыть, но долго ли еще ждать?

Людмила Евгеньевна, Ленинградский проспект.

Отвечает руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев:

- Строители уже прошли более 90 метров горизонтального участка перехода от станции «Петровский парк» до станции «Динамо». Длина всего участка порядка 130 метров. Строительство ведется горным способом, применяются специальные методы по заморозке грунта. Строительство перехода между станциями планируется завершить в конце 2019 года.

Станция «Петровский парк» находится рядом со стадионом «Динамо», вдоль Театральной аллеи. Пока наземную пересадку на станцию «Динамо» Замоскворецкой линии метро пассажиры могут сделать через юго-западный вестибюль станции «Петровский парк». Для этого нужно подняться на улицу по указателям на платформе через выход № 3 (на станции «Петровский парк») или через выход № 1 (на станции «Динамо»). Далее - пешком около 20 метров. Пересадка и на «Динамо», и на «Петровский парк» бесплатная в течение 90 минут с момента последнего прохода через входные турникеты любой станции метро, МЦК или монорельса.