2018-09-21T16:13:56+03:00
Общество

Лето 2018 в Москве растянулось на пять месяцев – с мая до сентября!

Наивные вопросы синоптикам про аномальную осеннюю теплынь [видео]
Юлия СМИРНОВА
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Такая теплынь под конец сентября бывает лишь раз в 35 летТакая теплынь под конец сентября бывает лишь раз в 35 летФото: Евгения ГУСЕВА
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Затянувшееся лето в Москве бьет рекорды – такая теплынь под конец сентября бывает лишь раз в 35 лет, констатируют синоптики центра “Фобос”. В субботу, 22 сентября, возможен рекорд уже за все 140 лет, что в столице ведутся наблюдения за погодой. Пока максимум для этого дня +25,4 градуса, он держится с 1994 года. В субботу обещают аж +26!

Такое тепло бывает раз в 35 лет.Как вам погодка, друзья? Наслаждайтесь, ведь следующий раз так тепло в сентябре будет только через 35 лет!

В других регионах Европейской части Росси рекорды уже не устояли – в Санкт-Петербурге и Твери, Пскове. Везде сейчас +24...+26 градусов, небывалые для двадцатых чисел сентября цифры. По сравнению с климатическими нормами осенняя жара зашкаливает на 6 – 8 градусов.

Откуда взялось такое счастье?

- Спасибо надо сказать необычайно мощному Азорскому антициклону. Именно он каждый год радует нас в сентябре бабьим летом. Сейчас и антициклон небывало развит, и бабье лето выглядит как настоящее, июльское. Азорский антициклон распространился вплоть до Европы. Не только в Москве, но и во многих городах Старого Света, в Германии и Польше, например, фиксируются температурные рекорды. - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Азоры, напомню, это острова Атлантическом океане. А антициклон – атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, вместе с ним всегда приходит ясная и сухая погода.

Глобальное потепление наступило, теперь всегда так будет?

“Люди, давайте не будем бороться с глобальным потеплением, оно же классное!”, - думала я, надевая босоножки и солнцезащитные очки. 20 сентября. В Москве, а не на Средиземном море. Понятно, что это эйфория от неожиданно затянувшегося лета. Изменения климата – штука серьезная и сложная, и я в курсе про повышение уровня океана, вымирание множества видов, засухи, ураганы и наводнения...

Но все же. Прямо сейчас, в отдельно взятой солнечной Москве все выглядит очень даже радужно. Может, именно для нас глобальное потепление – счастье?

- Глобальное потепление, разумеется, проявляется в том числе и в повышении средней температуры воздуха. Но нельзя говорить о том, что теперь каждое лето будет таким же приятным и столь же долгим, как лето 2018 года, - комментирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Прошлое лето, если помните, было совсем другим, прохладным и сырым, а сентябрь – вполне обычным. Год на год не приходится. И именно так я советую относиться к нынешней аномалии – как к эпизоду. Нельзя утверждать, что сентябрь 2019 будет таким же приятным, как сейчас. С другой стороны, по данным Росгидромета, в последние 20 лет летние месяцы в Москве действительно стали теплее – на 0,6 градуса по средней температуре. В зимние месяцы потепление проявляется более ярко, средняя температура повысилась на 1 градус.

- Изменения климата привели к тому, что в 2018 году период летней погоды в столице продолжается не три месяца, а пять. Вспомните: май тоже был очень теплым, - добавляет Татьяна Позднякова.

Отыграется ли природа осенью и зимой?

- Резко похододает уже с воскресенья, 23 сентября, - до +13...+18 градусов. На следующей неделе уже до +8...+13 градусов. Самый конец сентября и начало октября будет холодными, с температурой ниже климатических норм. Отопление придется включать в первых числах октября, скорее всего, так как без него станет очень неуютно, - делится прогнозом Татьяна Позднякова.

Начало октября будет прохладным, с заморозками по ночам и дневной температурой, едва дотягиваюдщей до +10, зато солнечным! Нас ждет так называеме “старое бабье лето”, добавляют оптимизима синоптики центра “Фобос”.

В Гидрометцентре России только что составили прогноз на холодное полугодие, с октября 2018-го до марта 2019 года. Судя по расчетам синоптиков, средняя температура каждого из шести месяцев будет в рамках климатических норм. А значит, по ощущениям зима нам покажется холодной. Потому что практически все зимы 21 века в Москве были теплее, чем положено по климатическим нормам. И от “нормальных” зим мы отвыкли.

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