Клоун-педофил: в Москве артиста из цирка арестовали за растление девочек

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-28T16:51:14+03:00

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Ужастики о злодеях в клоунском гриме, которые так любят голливудские сценаристы, бывают не так уж далеки от реальности. Но если у Кинга в «Оно» детей похищает какая-то мистическая сущность, то московские сыщики на днях арестовали вполне реального циркача. 40-летний Петр Луначарский, продюсер и по совместительству клоун столичного цирка «Пилигрим», подозревается в педофилии. По версии следствия, младшую жертву он совратил в 2010 году, когда ей было всего семь лет. Еще через четыре года надругался над другой, 12-летней девочкой. Обе пострадавшие – дочери бывших жен артиста. И не исключено, что это далеко не единственные жертвы.

НЕКАЗИСТЫЙ ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

К своим 40 годам артист Луначарский успел сменить нескольких жен – коллеги сбились со счета, не успевая следить за свадьбами-разводами.

- Вроде бы внешность у него была не брутальная: пухленький, глазки круглые, щеки, пышная шевелюра, - рассказала «Комсомолке» бывшая коллега клоуна. – Именно поэтому он играл в женском обличье: в платье, с прической и гримом – чем не клоунесса? Даже парик не нужен был. Но при этом в личной жизни у Пети все было очень бурно.

В конце девяностых, когда Луначарский только пришел в цирк, он уже был женат, растил маленького сына. Карьеру начинал за кулисами – поначалу возился с техникой, потом дорос до режиссера-постановщика. А когда в клоунском дуэте освободилось место, ему предложили выйти на сцену. Жена Луначарского тем временем стала портнихой, обшивала всю труппу.

Он играл в женском обличье: в платье, с прической и гримом – чем не клоунесса?

- Правда, проработала она у нас недолго, потому как брак их вскоре распался, - продолжает артистка. – Но Петр менял женщин как перчатки. В какой-то момент сошелся с дамой постарше, у которой уже была внучка. Мы тогда все шутили: «Вот герой – в 32 года дедушкой стал!». Потом еще одна супруга была, вроде гражданская, потом еще одна… У всех его женщин были свои дети, в основном, девочки. Но до недавнего времени мы этому значения не придавали. Тем более, что никаких странных наклонностей за Луначарским замечено не было. Работал как все, за кулисами мог и пошутить. Был один случай – как-то в начале нулевых Петя врезал коллеге сгоряча из-за какой-то ерунды. Но буйным его не считали: дело-то молодое. Тем более артисты люди эмоциональные.

СТРАШНАЯ ТАЙНА

Свою тайную страсть клоуну удавалось скрывать долгие годы. То ли он запугивал девочек, то ли уговаривал их молчать, но жертвы никому не рассказывали о случившемся.

- Сейчас девушкам 15 и 16 лет. На днях одна из них поделилась с подругой: мол, так и так, в детстве меня совратил отчим, - рассказывает источник «КП» в правоохранительных органах. – Подруга тут же посоветовала сообщить обо всем матери. Узнав об этом, женщина кинулась к другим женам – так стало известно о втором случае. По словам девушек, над каждой из них отчим надругался по одному разу. Но сам он категорически отрицает свою вину.

В Москве клоуна из цирка арестовали за растление девочекФото: ВКонтакте

Вчера мужчину взяли под арест – ждать суда он будет за решеткой изолятора временного содержания. Между тем, сыщики не исключают, что Луначарский мог домогаться и других детей. По статье УК задержанному грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. И хотя вина его еще не доказана, в «Пилигриме» уже заявили, что на арену клоуна больше никогда не допустят – не только в этом цирке, но и в других.