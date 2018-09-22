Фестиваль «Круг света 2018» в Москве: прямая онлайн-трансляция второго дня

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-22T15:27:55+03:00

Прямая онлайн-трансляция второго дня этого красочного мероприятия начнется 22 сентября 2018 года в 19.30 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямая онлайн-трансляция второго дня фестиваля «Круг света» начнется 22 сентября 2018 года в 19.30 по московскому времени в Царицыно и на Театральной площади [видеотрансляция]

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В Москве продолжается фестиваль «Круг света». Прямая онлайн-трансляция второго дня этого красочного мероприятия начнется 22 сентября 2018 года в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция фестиваля Круг света - 2018 . День второй..Прямая трансляция второго дня фестиваля Круг света начнётся 22 сентября 2018 года в 20.00. по московскому времени. Мы будем транслировать шоу из парка Царицыно и Театральной площади.

В субботу на Театральной площади будет показана световая новелла о Спартаке. Для этого на фасадах Большого и Малого театров, а также Российского академического Молодежного театра (РАМТ) будет создана 270-градусная видеопроекция.

А в Царицыно 22 сентября представят историю Феникса «Дворец странствий». Зрители увидят на Большом Царицынском дворце световые инсталляции с использованием технологии дополненной реальности.