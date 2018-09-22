Фестиваль «Круг света 2018» в Москве: прямая онлайн-трансляция второго дня
В Москве продолжается фестиваль «Круг света». Прямая онлайн-трансляция второго дня этого красочного мероприятия начнется 22 сентября 2018 года в 19.30 по московскому времени.
Прямая трансляция фестиваля Круг света - 2018 . День второй..Прямая трансляция второго дня фестиваля Круг света начнётся 22 сентября 2018 года в 20.00. по московскому времени. Мы будем транслировать шоу из парка Царицыно и Театральной площади.
В субботу на Театральной площади будет показана световая новелла о Спартаке. Для этого на фасадах Большого и Малого театров, а также Российского академического Молодежного театра (РАМТ) будет создана 270-градусная видеопроекция.
А в Царицыно 22 сентября представят историю Феникса «Дворец странствий». Зрители увидят на Большом Царицынском дворце световые инсталляции с использованием технологии дополненной реальности.