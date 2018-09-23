Фестиваль «Круг света 2018» в Москве: прямая онлайн-трансляция третьего дня

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-23T19:22:20+03:00

На Гребном канале можно будет увидеть повтор шоу «Карнавал света». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямая онлайн-трансляция третьего дня фестиваля «Круг света» начнется 23 сентября 2018 года в 19:30 по московскому времени

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В Москве продолжается фестиваль «Круг света 2018». Прямая онлайн-трансляция третьего дня этого красочного мероприятия начнется 23 сентября 2018 года в 19:30 по московскому времени.

В воскресенье, 23 сентября, увидеть световое шоу можно будет на Театральной площади: там для показа видеоинсталляций вновь планируется использовать фасады Большого и Малого театров, а также Российского Академического молодежного театра (РАМТ).

Прямая трансляция фестиваля Круг света - 2018 . День третий.Прямая трансляция третьего дня фестиваля Круг света начнётся 23 сентября 2018 года в 20.00. по московскому времени.

Кроме того, ждут гостей и в музее-заповеднике Коломенское: световые инсталляции будут показаны и на фасадах зданий бывшей царской резиденции и в парке.

Также «Круг света» пройдет на Поклонной горе, где здание Музея Победы вновь превратится в огромный экран высотой 25 метров.

А на Гребном канале можно будет увидеть повтор шоу «Карнавал света».

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