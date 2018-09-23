Фестиваль «Круг света 2018» в Москве: прямая онлайн-трансляция третьего дня
В Москве продолжается фестиваль «Круг света 2018». Прямая онлайн-трансляция третьего дня этого красочного мероприятия начнется 23 сентября 2018 года в 19:30 по московскому времени.
В воскресенье, 23 сентября, увидеть световое шоу можно будет на Театральной площади: там для показа видеоинсталляций вновь планируется использовать фасады Большого и Малого театров, а также Российского Академического молодежного театра (РАМТ).
Прямая трансляция фестиваля Круг света - 2018 . День третий.Прямая трансляция третьего дня фестиваля Круг света начнётся 23 сентября 2018 года в 20.00. по московскому времени.
Кроме того, ждут гостей и в музее-заповеднике Коломенское: световые инсталляции будут показаны и на фасадах зданий бывшей царской резиденции и в парке.
Также «Круг света» пройдет на Поклонной горе, где здание Музея Победы вновь превратится в огромный экран высотой 25 метров.
А на Гребном канале можно будет увидеть повтор шоу «Карнавал света».
ФОТОРЕПОРТАЖ
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