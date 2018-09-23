В Москве перед матчем ЦСКА - "Спартак" футбольные фанаты устроили драку

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-23T21:01:51+03:00

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В семь часов вечера в воскресенье на стадионе «ВЭБ Арена» начался матч между вечными соперниками - ЦСКА и "Спартаком" (в рамках чемпионата России по футболу). Болельщики не скрывали своих эмоций ещё до начала игры. И выкрикивали друг другу всякую нецензурщину. В результате завязалась потасовка, которая, судя по видео, присланному в редакцию «КП», обещала быть массовой.

Сотрудники полиции быстро вмешались, а самых агрессивных проводили «до автобуса».

На записи видно, как фанаты пытаются выбраться из рук правоохранителей. Причём внешне сразу не скажешь, кто из них за какую команду болеет. Здоровенные парни пришли на матч без шарфов и отличительных флагов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670140" frameborder="0"></iframe> Драка фанатов перед матчем ЦСКА - Спартак.

В столичном главке МВД о потасовке возле «Арены» не слышали. Видимо, потому, что дежурившие полицеские вовремя ее остановили.

Напомним, ЦСКА и Спартак встречались на поле 54 раза. 20 раз выигрывали красно-белые. У армейцев на одну победу больше. В этом матче у ЦСКА есть небольшое преимущество. Они играют на своём поле.

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