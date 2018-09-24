Паломники: Святитель Спиридон Тримифунтский приехал в гости, неужели вы с ним не встретитесь?!

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-24T11:59:05+03:00

Наш корреспондент поговорила с теми, кто прибыл в Храм Христа Спасителя на встречу с великой святыней [видео]

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Был у меня случай на заре моего воцерковления, связанный со святителем Спиридоном. Посыпаюсь утром с четким убеждением, что мне очень-очень нужна икона Спиридона Тримифунтского. Сложно сказать, с чего мне приспичило. До той поры сей святой был для меня совсем «далеким». Я ничего не знала о его жизни, чудесах и молитвенном подвиге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670047" frameborder="0"></iframe> Верующие идут поклониться мощам Святого Спиридона Тримифунтского.

Полдня мысль об иконе не давала покоя. И после обеда побежала в храм. Неслась почему-то изо всех сил, хотя и спешки такой не требовалось. Прибежала в церковную лавку и, едва отдышавшись, выдала: «Икона Спиридона Тримифунтского мне нужна. Сколько стоит?» Лавочница в ответ ни слова, только смотрит на меня с удивлением. «Че, нет иконы?» - спрашиваю. Она молча медленно опускает руку под прилавок и также медленно вытягивает ее оттуда. «Нисколько не стоит», - тихо говорит женщина и отдает мне небольшой образ святого.

Оказывается, за пять минут до моего появления в храм пришел неизвестный человек и оставил в лавке несколько бумажных икон святителя Спиридона Тримифунтского, попросив раздать их бесплатно всем желающим. Так как охотников до сего святого не так уж много, церковница убрала образа под прилавок. И тут вдруг на пороге нарисовалась я.

Тот случай я почитаю за настоящее чудо. Так святой Спиридон дал мне понять, что он очень близок к нам и скор на помощь. С тех пор я не раз обращалась к нему в молитвах, и он их слышал.

Подойти к храму можно только через Патриарший мостФото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Храм Христа Спасителя я пошла вместе с 11-летней дочкой. Памятуя об очередях к мощам Николая Чудотворца, Ксения собралась обстоятельно. Застегнула теплый джемпер под горло, надела куртку с подкладом. Готовилась стоять часа 4 на улице под дождем.

Я же тем временем лихорадила интернет в поисках - как попасть к мощам Спиридона Тримифунтского. Удивительно, но в Сети практически ничего нет. Непонятно, откуда начинается очередь, на какой станции метро лучше выходить. И самое главное, много ли народу? Когда в Москву год назад привозили мощи Николая Угодника, на любом портале можно было найти необходимую справку.

О том, что от метро «Кропоткинская» нет выхода к Храму Христа Спасителя, мы узнали на «Кропоткинской». Подъем перекрыт, и работники подземки предлагают проехать до «Парка культуры». Оттуда нужно пройти до Музеона и вдоль по набережной – до Патриаршего моста. Это около 2 км. Нам, молодым, не сложно, а как быть пожилым паломникам?

В воскресенье очереди к мощам не былоФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Понятно, что организаторы намеренно продумывали маршрут на случай ажиотажа, но народу в воскресный день было не так уж много, чтобы создавать очередь. Прогулявшись по парку, мы спокойно прошли в храм и через три минуты оказались у мощей.

Дочь испугалась. «Давай, говорит, пока не будем прикладываться, постоим немного. Я еще понять ничего не успела».

Мы встали у входа в основной придел и наблюдали за паломниками. Многие пришли с детьми. Немало младенцев. Одна молодая женщина отчего-то плакала, держа на руках полугодовалую на вид малышку.

- Случилось что-то? – спрашиваю.

- Нет, от благодарности слезы льются, - ответила она. – Долго не могли с мужем иметь детей, а как съездили к святителю Спиридону в Грецию, помолились у его мощей, все получилось. До сих пор не верится в такое чудо. Сегодня пришла к нему вместе с дочкой.

Постояв еще немного, мы двинулись к святыне. Ковчег с правой десницей святителя стоял по центру храма в окружении волонтеров. Казалось, что святой незримо благословляет нас всех своей рукой.

Москвичка Алла пришла к мощам святителя Спиридона по совету священникаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мне хотелось о многом попросить святого – и денег мало, и жилье бы нам попросторнее, и дочери ума, да и мне не помешало бы. Но как только я подошла к ковчегу, смогла прошептать только одно: «Батюшка, не оставь нас, помоги» и что-то меня вдруг накрыло в этот момент. В душе появилось такое ликование, что захотелось вот прямо сейчас обнять дочь и зацеловать. Мы долго не могли уйти из храма. Казалось, что как только выйдем наружу, это состояние исчезнет и уже никогда не вернется.

На выходе я познакомилась с москвичкой Аллой.

- Не хотела сюда идти, - поделилась она. – Я ведь со святителем уже знакома. Была на Корфу, молилась у его мощей. Ну зачем, думаю, мне суету создавать? А батюшка сказал, Спиридон Тримифунтский специально в Россию в гости приехал, и вы с ним не встретитесь? Я спохватилась – а ведь правда! Поэтому я сегодня здесь.

- Были ли в вашей жизни чудеса, связанные со святителем?

- Вы знаете, я, как и все верующие, надеюсь на молитвенное разрешение каких-то своих чаяний. Но больших чудес у меня не было. Но я думаю так, что по молитвам наших святых мне достаточно того, что дано мне в жизни. А что не дается, то и не полезно. Поэтому я просто уповаю на Господа.

Еще одна паломница рассказала мне, что пришла сюда, так как «душа просит». Лучше, пожалуй, и не скажешь. Ведь и я пришла к святому по этой же причине, объяснить которую человеку непосвященному очень сложно.

При входе в храм можно купить платок с краткой молитвой святителю Спиридону за 400 рублейФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Некоторые волонтеры рассказали мне, что каждый паломник идет со своей ношей. Кто-то болен сам, кто-то ведет больных детей, иной в 35 лет не может найти себе жену. Запомнился парень, который привел к мощам свою старенькую прабабушку.

- Есть мнение, что многие идут просить у Спиридона денег, - говорю я.

- Наверняка, такие есть, но нам не приходилось разговаривать с паломниками об их безденежье, - отвечает волонтер Валентина. – Но вообще за деньгами идут ко многим святым, особенно к Николаю Чудотворцу.

Напоследок расскажу еще об одном маленьком чуде. Как-то ко мне в храме подошла незнакомая прихожанка и протянула маленький бумажный конвертик.

- Это лоскуток бархатного башмачка святителя Спиридона Тримифунтского, - объяснила она. – Я на днях вернулась с Корфу и привезла для вас такую святыньку.

Позже в этот день стало известно о прибытии в Россию правой десницы великого святого.

НА ЗАМЕТКУ

Итак, чтобы попасть к мощам Спиридона Тримифунтского нужно выходить на станции метро «Парк культуры» или «Октябрьская». Вдоль парка Музеон доходите до подъема на Патриарший мост с Якиманской набережной. Можно зайти и с Пречистенской набережной. На каждом входе дежурят сотрудники полиции, они проверяют сумки паломников и пропускают всех через рамки металлодетекторов. Так как очередей к мощам нет, то никто из волонтеров не раздает воду или чай. Поэтому, если вы постоянно страдаете от жажды, то лучше взять питье с собой. Зато любой волонтер поможет соориентироваться, если вы вдруг растерялись. В храме можно купить свечи и подать записки. Сделать это можно до того, как вы приложитесь к мощам. Подходя к святыне, старайтесь не болтать с кем-либо, чтобы не нарушить молитвенный настрой окружающих. На выходе волонтеры раздают каждому паломнику бумажную иконку с образом святого.

ОФИЦИАЛЬНО

С 22 сентября до 14 октября доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского будет открыт ежедневно в Храме Христа Спасителя с 8.00 до 20.00.

Возможность поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве будет возможна в течение полных 23 дней. Торжественные проводы святыни состоятся 15 октября.

По всем вопросам о пребывании святыни в Москве можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (800) 350-05-04, +7 (495) 637-32-37, +7 (495) 637-25-43.

Оперативно отследить начало очереди можно на сайте: https://spiridon.patriarchia.ru