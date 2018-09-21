В Московском зоопарке впервые за 20 лет родился северный морской котик

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-21T10:45:31+03:00

Недавно его перевели к сородичам в открытый вольер

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В Московском зоопарке долгие годы не удавалось получить потомство от морских котиков. Сейчас новорожденному почти два месяца. Его назвали Роджером. Совсем недавно малыша перевели из внутреннего помещения к сородичам в открытый вольер, расположенный на новой территории Московского зоопарка возле переходного моста.

- Рождение детеныша морского котика — большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке. Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас детеныш весит около 12 килограммов, пока он не отходит от мамы, к тому же основу его рациона пока составляет ее молоко. Но скоро Роджеру начнут давать рыбу, как и всем взрослым морским котикам.

Целыми днями Роджер плескается в большом бассейне, вместе с другими морскими котиками. Гости зоопарка могут остановиться и понаблюдать за животными.

Всего же в столичном зоопарке живет группа из пяти морских котиков. Во главе - 12-летний самец по кличке Пират. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги - физическая и интеллектуальная нагрузка.

- А когда рядом с их бассейном собирается много гостей зоопарка, они устраивают показательные заплывы, много ныряют, неожиданно выпрыгивая из воды на сушу, а также переговариваются между собой, — говорит Светлана Акулова.

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