В столичном правительстве стало больше департаментов

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-21T18:28:49+03:00

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В правительстве города «перетрясли» некоторые департаменты. Напомним, кадровые перестановки начались после вступления Сергея Собянина в должность после победы на выборах мэра 9 сентября.

На этой неделе Собянин объявил новый список своих заместителей. Большинство из них сохранили свои посты. Из новых лиц - заместитель по экономике Владимир Ефимов. Прежде он руководил департаментом экономической политики и развития Москвы. Мэр решил не назначать на это место другого человека и оставил кресло за Ефимовым. То есть у чиновника теперь две должности - заместитель мэра и глава департамента.

Кроме того, на два ведомства разделился департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Из него по указу Собянина созданы департамент предпринимательства и инновационного развития, а также департамент инвестиционной и промышленной политики. Но пока неизвестно, кто ими будет руководить.

По такой же схеме «раздвоился» столичный департамент спорта и туризма. Теперь в городе работают по отдельности комитет по туризму и департамент спорта. Их руководителей тоже пока не называют. В ближайшие дни ожидаются назначения столичных министров, префектов, начальников департаментов и глав районных управ. Не исключено, что продолжится и перезагрузка городских департаментов с комитетами.

КСТАТИ

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В столичной власти начались кадровые перестановки (подробности)