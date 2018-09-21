Собянин переназначил своих министров и глав департаментов

СЕГОДНЯ 19:04 2018-09-21T19:14:07+03:00

Ранее мэр объявил о своих новых заместителях и разделил несколько департаментов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил руководителей некоторых департаментов. Напомним, после победы на выборах мэра Москвы и вступления в должность Собянин проводит кадровые перестановки. Ранее мэр объявил о своих новых заместителях и разделил несколько департаментов. Теперь на своих постах вновь утверждены такие руководители:

- Максим Гаман - министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы;

- Исаак Калина - министр правительства Москвы, руководитель департамента образования столицы;

- Владимир Петросян - министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы;

- Алексей Хрипун - министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города;

- Сергей Черемин - министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей города;

- Владимир Черников - министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы;

- Владимир Регнацкий - начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы;

- Виталий Сучков - руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы;

- Иван Шубин - руководитель департамента средств массовой информации и рекламы города;

- Геннадий Дегтев - глава городского департамента по конкурентной политике;

- Сергей Шогуров - глава государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы;

- Юрий Акимов – руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы;

- Гасан Гасангаджиев - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства;

- Алексей Елисеев - глава департамента капитального ремонта Москвы;

- Антон Кульбачевский - глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы;

- Алексей Емельянов - руководитель столичного департамента культурного наследия;

- Евгений Стружак - глава департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы;

- Олег Кичиков - начальник государственной жилищной инспекции столицы (Мосжилинспекции);

- Александр Кибовский - министр правительства Москвы, глава департамента культуры столицы;

- Алексей Немерюк - министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города.

Кроме этого, Собянин назначил Алексея Фурсина главой созданного на этой неделе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Ранее он возглавлял департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города. Это ведомство по решению Сергея Собянина превратилось в два департамента: первый - инвестиционной и промышленной политики, второй - предпринимательства и инновационного развития, который теперь возглавил Фурсин.

Со всеми переназначенными и утверждёнными руководителями служебные контракты заключаются на срок полномочий мэра Москвы.