2018-09-21T19:35:39+03:00
Экономика

У московского пенсионера украли 15 миллионов из банковской ячейки

Разбираемся, почему банки не отвечают за деньги в сейфе
Алена МАРТЫНОВА
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Загадочные кражи – ячейки не взломаны, а денег нет – регулярно случаются в депозитариях разных московских банковЗагадочные кражи – ячейки не взломаны, а денег нет – регулярно случаются в депозитариях разных московских банковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Граждане, храните ваши деньги в сберегательной кассе!» - так в комедии Гайдая элегантно рекламировал банковскую услугу вор-рецедивист Жорж Милославский. Спустя четыре десятилетия свои кровные народ несет в банковские ячейки. Эти помещения с хитрыми замками, бронированными дверями и навороченной сигнализацией считаются одним из самых надежных способов сохранить имущество. Но ушлые аферисты все равно обходят даже самую крутую систему безопасности. Последний пример – кража из отделения банка на Красной Пресне, где из сейфа, арендованного 66-летним пенсионером, вытащили 14,6 миллионов рублей. Обнаружилось это в четверг, 20 сентября, когда мужчина в очередной раз пришел пополнить запасы. Кто, как и когда обчистил ячейку, сейчас выясняет полиция. Известно лишь, что в конце июня сбережения были на месте.

И это далеко не единственный подобный случай. Загадочные кражи – ячейки не взломаны, а денег нет – регулярно случаются в депозитариях разных московских банков. Так, в ноябре прошлого года полицейские зафиксировали сразу шесть преступлений, как в никому не известных конторах, так и в самых надежных финансовых учреждениях. Суммы ущерба везде исчислялись десятками миллионов рублей. Но о серийном банковском маньяке речь не идет: по статистике раскрытых преступлений, деньги обычно воруют сами сотрудники банков, и гораздо реже - аферисты, которые подделывают доверенности от хозяев.

Так, два года назад оперативники ФСБ и МВД раскрыли крупную аферу в одном из отделений известного банка в центре Москвы. Здесь охранник учреждения с сообщником взломали ячейки VIP-клиентов и вынесли 150 (!) миллионов. Кстати, одной из жертв стал ведущий телепрограммы «Человек и закон» Алексей Пиманов – он доверил банкирам полмиллиона долларов.

- Возместить ущерб в таких случаях практически невозможно, ведь по стандартному договору аренды банк не несет ответственности за сохранность денег или ценного имущества в ячейке, - объясняет Михаил Беляев, главный экономист института фондового рынка и управления. – Фактически банк лишь охраняет сам депозитарий и предоставляет клиенту возможность пройти к своей ячейке. Это можно сравнить со сдачей квартиры: если у вашего квартиранта вынесут телевизор, вы тоже будете ни при чем. Кроме того, банк даже не знает, что у клиента хранится: опись не делается, видеокамер в зале нет – это противоречит конфиденциальности. Может, клиент выдумал пропавшие миллионы? Бывало и такое.

Чтобы себя обезопасить, эксперты рекомендуют заключать договор ответственного хранения – он дороже, чем договор аренды, но в этом случае переплата полностью себя оправдывает.

- Если имущество описывается, значит, банк принимает на себя риски, - говорит Беляев. - Во всех остальных случаях учреждение докажет в суде, что вину за пропавшие средства в ячейке несет сам клиент, и банк к пропаже средств не имеет отношения. Если же установлена причастность сотрудников к краже, то клиент может в суде доказать, что банк не выполнил своих обязательств, чем нарушил условия договора. И тогда уже требовать компенсации.

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Конечно, хранить деньги в банке - надежнее, чем, скажем, отнести их в микрофинансовую организацию или начать играть на Форексе (игра на курсах валют). Но, увы, инвестиций, надежных на все сто, попросту не бывает. В банковском секторе тоже есть свои риски. Например, у банка могут отозвать лицензию, что в последние годы происходит довольно часто (подробности)

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