Как сделать науку бизнесом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T21:58:03+03:00

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Правительство Москвы активно привлекает в столицу промышленных инвесторов. Но не всех подряд! Заводы и фабрики, чадящие небо, столице не нужны. А передовые производства с наукоемкими технологиями в столице привечают с радостью. Благодаря Особой экономической зоне Технополис «Москва» в городе появляются новые компании с прорывными технологиями и целые площадки, активно развивающие стартапы. Одна из таких площадок - Зеленоградский нанотехнологический центр.

Как наладить конвейер инноваций?

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКИ

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) ведет свою историю с 2010 года. Учредителями инфраструктурной и производственной площадки выступили «Роснанотех», Зеленоградский инновационно-технологический центр и Московский институт электронной техники. Совместно с ОЭЗ Технополис «Москва» была создана современная инфраструктура, обеспечивающая полный цикл работы новых предприятий.

Проще говоря, ЗНТЦ - это то поле, на котором ростки прорывных изобретений и научных открытий становятся основой новых предприятий.

- Сегодня в Зеленоградском нанотехнологическом центре размещается около трех десятков стартапов. Компании ведут разработки в сфере биотехнологий и изделий медицинского назначения, энергоэффективности, нано- и микросистемной техники, - сообщил гендиректор центра Анатолий Ковалев.

Приведем несколько примеров. Компания «МИРП-ИС» создает домашнего робота - «гиперколобка», который говорит, обучается и подстраивается под хозяина, а встроенные наработки в области искусственного интеллекта позволяют ему запоминать различные жизненные ситуации и адаптироваться к ним. В продажу поступило средство «Элларга» на основе хитозана, созданное компанией «Новые биомедицинские решения». Порошок буквально за три минуты справляется с сильным кровотечением.

ДОЛЯ ИНВЕСТОРА

Но самый известный проект Зеленоградского наноцентра - компания, работающая под брендом Picaso 3D, которая производит и разрабатывает 3D-принтеры. Руководство предприятия признается, что команда наноцентра помогла правильно организовать - «упаковать» - проект, привлечь софинансирование от Фонда содействия развитию по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда Бортника, а также оформить субсидию от Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы в размере 2,5 млн. рублей. На полученные деньги удалось закупить оборудование и комплектующие, нанять дополнительный персонал. В результате компания получила первый серийный трехмерный принтер.

- Сегодня предприятие занимает 12 - 14% отечественного рынка 3D-принтеров, - уточнил Анатолий Ковалев. - Сейчас рассматриваем вариант или привлечения нового инвестора в компанию, или сами ребята выкупят нашу долю.

Именно так и построен бизнес Зеленоградского нанотехнологического центра. Выпускники и аспиранты технических вузов приходят к руководству инфраструктурной площадки со своими разработками, и если те видят в задумке коммерческий потенциал, то предоставляют необходимые для работы помещения и высокотехнологичную инфраструктуру. Помогают грамотно выстроить бизнес-процессы. И, подняв продукт на определенный уровень, Зеленоградский наноцентр перепродает свою долю в компании новым инвесторам.

Разумеется, ЗНТЦ и сам пользуется льготами, предоставляемыми резидентам особой экономической зоны Технополис «Москва». В ОЭЗ действует полное обнуление налога на имущество, налога на землю и транспорт в течение первых лет работы компании. Бесплатно присоединяют к сетям. Налог на прибыль с 20% снижен до 2% (действует до 2028 года). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, где НДС и импортная пошлина составляют 0%, а также льготная аренда земли за 2% от кадастровой стоимости и оплата страховых взносов. Льготные режимы позволяют снизить налоговую нагрузку компаниям-резидентам на 47%.

- Это очень значимая помощь столичных властей бизнесу, позволяющая активно развивать наукоемкие производства, - резюмировал Анатолий Ковалев.