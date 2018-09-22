Диабет - под контролем. Это реально!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T21:58:02+03:00

В Москве запустили первое в мире реалити-шоу о людях с сахарным диабетом, которые решили изменить свою жизнь.

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По статистике, более 425 миллионов человек по всему миру больны сахарным диабетом. Примерно у каждого двадцатого заболевание первого типа. Это постоянная потребность в инсулине. У большинства диабет вовсе не врожденный диагноз. Болезнь часто проявляется в детском и подростковом возрасте. Но в основной группе риска люди старше 45 лет. Главные причины - лишний вес, малоподвижный образ жизни, стрессы.

Диабет - это большой список табу и самоограничений. Это очень непросто. Однако не стоит считать болезнь приговором. Специалисты объясняют, что любой диабетик может серьезно изменить свою жизнь, если научится иначе относиться к себе и своему недугу.

Чтобы помочь десяткам тысяч человек поверить в себя, в Москве запустили первое в мире реалити-шоу о людях, больных диабетом, которые пытаются решить свои психологические проблемы и поправить физическую форму.

- Миссия реалити-шоу DiaChallenge - разрушить стереотипы о заболевании и рассказать, как можно изменить качество жизни человека с сахарным диабетом в лучшую сторону, - говорит автор и генеральный продюсер проекта Екатерина Аргир.

Проект инициирован компанией «ЭЛТА», российским производителем глюкометров (измерителей концентрации глюкозы в крови). Компания является резидентом Особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Для участия в проекте организаторы отобрали девять человек. Все с сахарным диабетом первого типа. И у каждого участника - своя история.

Елена Варанкина больна диабетом вот уже двадцать лет. На проект женщина пришла, чтобы поменять свою жизнь, добавить в нее позитивных красок и рассказать другим, что с диабетом можно жить полноценной жизнью, имея здоровых детей.

Еще один участник кастинга, Дмитрий Шевкунов, рассказывает, что диабет у него обнаружили в пятнадцать лет (сейчас ему 42). А настоящий смысл жизни обрел, когда женился на любимой женщине. Сейчас семья воспитывает двух совершенно здоровых ребятишек.

В течение трех месяцев с этими мужчинами и женщинами работали специалисты. Психолог Василий Голубев. Эндокринолог Анастасия Плещева. Тренер Алексей Шкуратов отвечает на проекте за физическую форму участников DiaChallenge. Алексей - вице-чемпион России по бодибилдингу. Человек с железобетонными мышцами. Он проводит в спортивном зале по несколько часов день, занимается сам, помогает набрать хорошую форму другим. И вдруг выяснилось, что успешный тренер и сам живет с сахарным диабетом уже много лет.

- Я болею диабетом десять лет, - сказал Алексей. - Проблема не в самом диабете, а в том, как люди смотрят на него. Многие относятся к нему только как к заболеванию, а я считаю дополнительной мотивацией, чтобы держать здоровый образ жизни, дисциплинировать себя и свою жизнь.

Смогут ли участники проекта изменить себя и свою жизнь? За ходом реалити можно следить на YouTube - на канале DiaChallenge каждую неделю будет выкладываться новая серия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Этот проект имеет большое социальное значение, - говорит Игорь Ищенко, исполняющий обязанности генерального директора Особой экономической зоны «Технополис «Москва», резидентом которой является создатель проекта DiaChallenge компания «ЭЛТА». - Чем больше людей будут знать, что значит жизнь с диагнозом «диабет», тем более лояльным и ответственным будет наше общество. Реалити-шоу показывает совершенно бытовые вопросы, с которыми каждый день сталкиваются люди с этим диагнозом.