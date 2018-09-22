СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-22T14:26:18+03:00

Святейший Патриарх перенес ковчег на середину храма и поставил на уготованном месте под иконой святого. Фото: new.xxc.ru

В храме говорят, что ажиотаж меньше, чем в дни пребывания мощей Николая Чудотворца

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В столицу привезли ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Его доставили в Храм Христа Спасителя из Успенского собора Ярославля. В период с 22 сентября по 14 октября святыне смогут поклониться все желающие. С первого дня к храму тянется не маленькая очередь желающих.

- Людей много, но меньше, чем в дни пребывания мощей Николая Чудотворца, - рассказали в Храме Христа Спасителя.

- А сколько человек в очереди уже? - спрашиваю.

- Человек 200, наверное. Установили рамки для прохода. На пути дежурят волонтеры. Очередь начинается от Парка Горького - там нужно занимать, - советуют в храме

Накануне, 21 сентября, святыню привезли в храм. Встретили ее под торжественный колокольный звон Предстоятель Русской Православной Церкви, иерархи и духовенство. Под пение тропаря святителю Спиридону Святейший Патриарх перенес ковчег на середину храма и поставил на уготованном месте под иконой святого. Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен святителю Спиридону.

Очередь к мощам святителя Спиридона в Храме Христа Спасителя выстроилась от Парка Горького

- Это большое событие - принесение с острова Корфу в престольный град Москву мощей святителя Спиридона, архиепископа Тримифунтского. Хорошо известно, сколь много людей поклонились святителю Спиридону на нашей земле. Люди тысячами подходили к этим святым останкам — каждый со своей молитвой, каждый со своей надеждой, а сердце человека обмануть невозможно, - сказал по завершению молебна Святейший Патриарх Кирилл.

По его словам, почитание святителя Спиридона Тримифунтского уходит на Руси в глубокую древность — связано это и с житием святителя, с его великими деяниями, в том числе с защитой Православия на I Вселенском Соборе, и со многими чудотворениями, которые по его молитве совершались. Очень многие наши люди, особенно в последние десятилетия, имели возможность приехать на остров Корфу и поклониться святителю Спиридону, испросить у него помощи, благословения на решение многих жизненных вопросов, испросить исцеление недугов своих. Известно, что много людей получили там исцеление, помощь и поддержку.

- Будем молиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недуги душевные и телесные, чтобы укрепил единство Церкви Православной, помог преодолеть разделения, которые сегодня реально терзают тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Будем верить в то, что его предстательством к Господу умягчены будут злые сердца, посветлеет разум тех, кто не знает, что творит, - сказал Святейший Патриарх Кирилл.

В столицу привезли ковчег с десницей святителя Спиридона ТримифунтскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ПОПАСТЬ К МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Поклониться мощам святителя Спиридона в Москве будет возможно в течение 23 дней. Доступ будет открыт в Храме Христа Спасителя ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 8.00 до 20.00.

- В эти дни у святыни ежедневно будут совершаться молебные пения с акафистом святителю Спиридону, - сообщают в Храме Христа Спасителя.

Торжественные проводы святыни из Москвы на остров Корфу состоятся 15 октября после утреннего богослужения и молебна.

ВАЖНО

Все богослужения будут проходить в верхнем Храме Христа Спасителя:

- начало утренних богослужений в 8.00;

- начало вечерних богослужений в 18.00.

Во время пребывания мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя вынос Ризы Господней и Ризы Богородицы для поклонения производиться не будет.

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