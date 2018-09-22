В Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-22T14:27:57+03:00

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В Московской области в 11:00 стартовала ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» - 90 площадок, где высаживают деревья, находятся на землях лесного фонда, ещё 1,5 тысячи - в муниципалитетах. Ожидается, в сегодняшней акции примут участие около 200 тысяч человек. На лесных участках будут сажать саженцы дубов, елей и сосен, в муниципальных образованиях - цветущие и плодово-ягодные деревья и кустарники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на одну из площадок в Одинцовском районе с младшим сыном. Вместе с учащимися гимназии им. Е.М. Примакова они высаживали липы.

- Посадка дерева - у нас она часто проходила с родителями или в таком школьном формате, - рассказал журналистам Андрей Воробьёв. - Важно, чтобы у каждого следующего поколения труд и посадка деревьев тоже ассоциировались с детством. Стало доброй традицией высаживать деревья во вторую или третью субботу сентября. Эта акция объединяет огромное количество людей, самые разные коллективы - и трудовые, и школы, и просто жителей разных городов. Первые акции проходили преимущественно в тех местах, где была массовая санитарная вырубка леса после короеда, который очень серьезно повредил наши леса - порядка 70 тысяч га. Сейчас это уже позади, проблема решена, но аллеи, лес мы продолжаем высаживать. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня отложил свои дела, кто пришел с детьми, со своими друзьями, близкими, кто высадил деревья в разных городах Подмосковья. Уверен, что эта акция будет дальше набирать обороты, каждый год мы видим, что все большее количество людей вовлекается, участвует, и это очень здорово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в акции е с младшим сыном

Желающие принять участие в акции могли выбрать ближайшую площадку на интерактивной карте сайта posadisvoederevo.ru. Саженцы и инвентарь выдаются на местах.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится уже шестой год подряд

Напомним, акция «Наш лес. Посади свое дерево» по инициативе Андрея Воробьёва проводится уже шестой год подряд.

Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек

С 2013 года в ней приняли участие 700 тысяч человек, которые на площади более 3 тысяч гектар высадили в общей сложности 7 миллионов деревьев.