Первый участок Некрасовской ветки метро: От «Некрасовки» до «Косино» поезда поедут до конца года

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-24T14:05:07+03:00

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Поезда на первом участке Некрасовской (бывшей Кожуховской) линии запустят до конца этого года.

- Отрезок от станции «Некрасовка» до станции «Косино», технический пуск которого 31 августа провел мэр Москвы Сергей Собянин, построен, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сейчас там идет монтаж инженерных систем, наладка оборудования. Думаю, к концу года мы сможем открыть его для пассажиров.

Розовая ветка метро станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 15 километров появятся восемь станций - «Нижегородская улица», «Стахановская» «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две из них станут пересадочными - «Нижегородская улица» с пересадкой на Большую кольцевую линию (БКЛ) и «Косино» - на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки.

На первом участке Некрасовской линии длиной 6,9 километра разместятся четыре станции - «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» (см. «Конкретно»). На втором участке розовой ветки от станции «Косино» до станции «Нижегородская» сейчас строят двухпутные тоннели двумя щитами 10-метрового диаметра.

- Уже готов тоннель от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная», - отметил Марат Хуснуллин. - Строится участок от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская». Осталось пройти примерно треть участка от «Окской» до «Стахановской». К проходке от «Стахановской» до «Нижегородской» планируем приступить уже зимой.

По его словам, на самих станциях второго участка строители доделывают котлованы и бетонируют основные конструкции.

Напомним, длина Некрасовской линии метро - более 15 километров. На ней разместится восемь станций. Розовая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Новым маршрутом в первую очередь смогут пользоваться 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы Московской области. Этот участок метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

КОНКРЕТНО

- «Косино» - между Лермонтовским проспектом и путями Казанского направления Московской железной дороги. Здесь можно будет сделать пересадку на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Дизайн станции напомнит о Косинских ледниковых озерах. Подвесной потолок соберут из глянцевых треугольников с эффектом мерцания воды. Колонны на платформе украсят алюминиевыми панелями. А стены вестибюлей и кассовых залов - саянским белым и кремово-пятнистым мрамором.

Дизайн станции напомнит о Косинских ледниковых озерах

- «Улица Дмитриевского» - вдоль одноименной улицы. На ней будет платформа-остров с одним рядом колонн и двумя вестибюлями. Архитекторы превратили стены и полы станции в лунную дорогу в светлых и теплых оттенках - белом, бежевом, серо-коричневом. Около вестибюлей построят пешеходные переходы через улицы Салтыковскую, Наташи Качуевской и Дмитриевского.

Улица Дмитриевского

- «Лухмановская» - на пересечении одноименной улицы с проектируемой магистралью Москва-Нижний Новгород-Казань. Потолок станции станет «рекой» из анодированных алюминиевых панелей. В нем как в зеркале будут отражаться пассажиры.

Станция Лухмановская

- «Некрасовка» - между проспектом Защитников Москвы и Рождественской улицей. На конечной станции ветки дизайнеры устроили лунную ночь. Для отделки колонн взяли металлокерамические панели цвета лунного камня - жемчужно-серого и белого. А ночное небо получится благодаря светильникам, встроенным в стены и потолок.