В Москве откроют многоуровневую парковку на 336 мест рядом с метро «Планерная»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-24T17:23:53+03:00

Пользоваться бесплатно ей можно будет, совершая не менее двух поездок на метро

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У парковки ТПУ «Планерная» непростая судьба: открыли в 2011 году, как перехватывающую, в 2017 году закрыли в целях безопасности. Пока автомобилисты вспоминают, как же было удобно, «КП» выяснила, что будет на ее месте.

- Когда ее только открыли, то было очень удобно. Еду я из Химок на работу, доезжаю до станции «Планерная», бросила машину на парковку, а сама в метро. И было это бесплатно, без ограничений по времени. Потом ввели какие-то космические цены: 50 рублей за въезд, каждый час — по 50 рублей, а свыше четырех часов - 200 рублей. За целый рабочий день прилично так набегает, - рассказывает коллега Анна Петрова.

- А сейчас ты как добираешься? - спрашиваю.

- Еду до работы на машине. Так дольше, конечно.

Приезжаю на место. Возле торгового центра «Планерная» и, правда, есть многоуровневая парковка. Захожу на четвертом этаже — машин много, темно. Женщина в лифте рассказывает, что и сама не поймет новые правила.

- Была платная, сейчас бесплатная, но вроде без охраны — как во дворе кидаем машины, на свой же страх и риск, - говорит москвичка Алена.

Нахожу единственного охранника Александра на въезде на первом этаже. Он пропускает машины и говорит, что платить ничего не нужно. Как говорит Александр, он работает здесь не так давно, но коллеги рассказывали, что раньше здесь ставили машины даже приезжие из области. Кто-то вообще пересаживался на автобус и ехал до Шереметьево — чемодан, самолет и в отпуск. В общем, стояли некоторые машины неделями на парковке, занимая места.

Торговый центр нуждается в хорошей парковке.Фото: Алиса ТИТКО

- Сейчас парковка перешла назад городу, переделают все тут, оборудуют систему видеонаблюдения и будет работать. Сейчас временно работает бесплатно. Вроде через пару месяцев заработает уже в новом режиме, - говорит охранник.

Власти города подтвердили «КП», что сейчас ведется передача многоуровневой парковки рядом с метро «Планерная» под управление ГКУ «АМПП».

- Всего на этой парковке предусмотрено 366 мест для автомобилей. После завершения ремонта на ней будет установлен льготный тариф – пользоваться ей бесплатно смогут те, кто совершает не менее двух поездок на метро, - рассказали в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Всего в этом году, по данным «АМПП», планируется открыть порядка 20 парковок со шлагбаумами рядом с объектами наибольшего притяжения автомобилистов. Сегодня в столице уже организовано более 100 таких парковок. Они располагаются рядом с транспортно-пересадочными узлами, станциями метро (27 перехватывающих парковок), парками, бизнес-центрами, а также на тех участках, где наблюдается высокая активность автомобилистов и дефицит парковочных мест. Водитель может оставить здесь машину и пересесть на общественный транспорт. Не платить за парковку можно при совершении не менее двух поездок на метро, для других автомобилистов час стоянки на них с 6.00 до 22.00 составляет 50 рублей, а с 22.00 до 6.00 – 100 рублей за весь период.

КСТАТИ

Что с парковкой возле станции метро «Саларьево»?

Станция метро «Саларьево» открылась в 2016 году, тогда же там появилась парковка на 2000 машиномест. Ставили авто здесь преимущественно водители из области. Говорят, места всем не хватало. Ее бы расширять, но нет. Часть парковки стала платной — первые три часа бесплатно, потом 200 рублей в час. А сейчас район и вовсе остался без перехватывающей парковки.

- Территория около метро "Саларьево" в настоящий момент обустраивается коммерческой организацией – городских парковок там нет, - объяснили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Кстати, узнать расположение всех городских парковок можно на сайте parking.mos.ru.

ЧТО ЕЩЕ

В столице планируют создать сервис мониторинга занятости платных парковок. Как это будет выглядеть? Водитель откроет в приложении смартфона карту и сможет узнать о наличии свободных мест на конкретной улице. Обновления будут происходить с помощью уличных камер и паркоматов. Также могут быть привлечены пешие инспекторы. Такое приложение может появиться уже в 2019 году.