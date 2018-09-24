2018-09-24T17:30:07+03:00
Происшествия

В Москве таксиста-мигранта задержали за изнасилование уснувшей пассажирки

30-летний азербайджанец жил и работал в столице нелегально
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Преступник хотел покинуть страну, но не успел.Преступник хотел покинуть страну, но не успел.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве очередной таксист попал в сводки криминальных новостей. Только недавно в домогательствах обвиняли водителя Uber; другой бомбила пытался изнасиловать пассажирку, которая оказалась мужчиной и дала отпор. И вот новое ЧП.

Около пяти утра в субботу, 22 сентября, 47-летняя москвичка заказала автомобиль через популярное приложение. На вызов приехал мужчина кавказской внешности за рулем «Hyundai Solaris». Сев на заднее сиденье, пассажирка вскоре уснула, Заметив это, таксист решил воспользоваться моментом: свернул в малолюдный 2-ой Волконский переулок и набросился на женщину. Очнувшись, она попробовала кричать и сопротивляться, но это лишь еще больше разозлило нападавшего.

- После изнасилования он вытолкнул жертву из машины и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК по Москве. – Шокированная женщина добралась до ближайшего отделения полиции и написала заявление.

Беглеца удалось поймать только сегодня утром в одном из аэропортов Москвы. Видимо, преступник решил вернуться к себе на Родину, чтобы избежать наказания.

- Водитель такси оказался 30-летним азербайджанцем, без регистрации в Москве. Более того, работал он в такси нелегально, не имея оформленного договора,- уточнили в следствии.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до шести лет за решеткой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве пассажирка, которую пытался изнасиловать таксист, оказалась мужчиной и дала отпор

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