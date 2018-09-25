Болиды будущего: В парке Горького прошел фестиваль «Формула Студент»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-24T22:12:19+03:00

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Собрать автомобиль за год и принять участие в гонках - реально ли это? Оказывается, да. Уже несколько лет в России существует проект «Формула Студент». Он является крупнейшим, не имеющим аналогов инженерным соревнованием в мире. И вот результаты этого года - набережная в парке Горького на два дня, 22 и 23 сентября, превратилась в гоночную трассу, где провели технобатлы. За первенство боролись 15 команд студентов политехнических вузов из девяти городов России. Оценку им давали опытнейшие судьи из Австрии, Германии и России.

Нужно растить инженеров

Гости парка Горького с восхищением смотрели на уникальные болиды, слушали создателей авто и гонщиков в лекториях и фан-зонах. Парни интересовались техническими особенностями презентуемых авто, а девушки хотели красивые фотографии на фоне болидов. Большой праздник был организован при поддержке Правительства Москвы.

Задача студентов на этом фестивале была одинаковой - за один год «прожить» полный жизненный цикл автомобилестроительной компании, производящей спортивные автомобили особого класса мелкой серией, и создать свой - быстрый, комфортный болид.

И вот моторы начали рычать, публика стала изо всех сил поддерживать студенческие команды. Гонщики и правда творили такое, что не позавидуешь судьям, которым нужно было решить, кому отдать победу. А пока они совещались, в парке выступали велофристайлеры, развлекали гостей и диджеи. Детям понравился технопарк с интеллектуальными развлечениями - преподаватели учили их рисовать, выкладывать мозаику из стекла.

Драйв и стимул к победам

Специальными гостями фестиваля стали всемирно известные российские гонщики: экс-пилот «Формулы-1», гонщик программы SMP Racing Виталий Петров и действующий пилот «Формулы-1» команды Williams Martini Racing Сергей Сироткин, который и сам является выпускником МАДИ.

- Хочется сказать, ребята - молодцы, что принимают участие в фестивале «Формула Студент», соревнования всегда дают большой драйв и стимул к победам, - считает гонщик Сергей Сироткин.

Сами же студенты, которые участвуют в фестивале, надеются, что их разработки пригодятся для создания крутых гоночных машин. А это действительно уникальные предложения. Целый год они выполняли творческую работу и техническую работу, соблюдая конкретные требования.

- Я участвую в фестивале с первого курса. Это дает реальный опыт работы. Мы целый год трудимся над созданием одного автомобиля. В этом году мы создали надежную электросистему, ни у кого не было такого турбонаддува, а это прибавка к мощности. Как результат - у нас два первых места в трех гонках, - говорит Павел Карасев, студент 3-го курса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. - После проекта мы будем более подготовленные в инженерном плане. Также общение с соперниками позволяет получить уникальные знания.

Особенность фестиваля «Формула Студент» - собственные разработки будущих специалистов. Лучшей в этом году стала команда Togliatti Racing Team - студенты из Тольятти взяли первенство в общем зачете и в номинациях «Ускорение на 75 метров», «Восьмерка», «Топливная эффективность». Отличились также студенты из Москвы (МАДИ - 3-е место, РУДН - 2-е место).

- Важно уделять внимание каждому болтику. Мы целый год строили наш болид. Что помогло выиграть? Умение работать в команде и аэродинамическая система, которая позволила машине быть легче и быстрее, - признался Юрий Сметанин, участник команды-победителя, студент 4-го курса Тольяттинского государственного университета. – Но теперь планка еще выше, будем стараться победить и в следующем году.