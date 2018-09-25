Новый спортивный комплекс в «Лужниках»: Ледовый и водный дворцы, центры тенниса и гимнастики

СЕГОДНЯ 01:57 2018-09-25T02:02:56+03:00

На площади 24 тысячи квадратных метров разместятся две хоккейные арены с трибунами на 500 зрителей, тренажерные залы, спортивные секции, кафе с видом на ледовые поля и офисы. Фото: mos.ru

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К 2021 году по соседству со спорткомплексом «Лужники» появится новый спортивный кластер с центрами для профессиональных спортсменов и любителей. Строительство и реконструкция сейчас идут сразу на нескольких площадках.

- После того как полностью закончится реконструкция, «Лужники» будут принимать порядка пяти миллионов посетителей в год, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Около спорткомплекса на Лужнецкой набережной уже появились велосипедные и беговые дорожки, площадки для воркаута и пешеходные маршруты.

Мы узнали, каким станет новый оздоровительный кластер в ближайшие годы.

Больше двадцати кортов и школа для детей

Строящийся в «Лужниках» теннисный центр станет одной из крупнейших спортивных площадок в Европе. На площади 50 тысяч кв. м появится 21 корт, из них 14 крытых, остальные - на улице. Здесь же откроют залы для тенниса, бадминтона, сквоша. Можно будет сходить в бассейн, привести ребенка в детский клуб, позаниматься в тренажерке и поиграть в бильярдном зале.

Когда откроют: в 2021 году.

И на коньках покатаемся, и поплаваем

Сверкающее стеклом и металлом здание появится на месте старого катка недалеко от Малой спортивной арены и Дворца спорта. Фундамент для будущего ледового дворца «Кристалл» уже готов. Это будет трехэтажное здание с одним подземным этажом высотой 20 метров, на котором откроют парковку на 130 машиномест.

На площади 24 тысячи квадратных метров разместятся две хоккейные арены с трибунами на 500 зрителей, тренажерные залы, спортивные секции, кафе с видом на ледовые поля и офисы. Комплекс станет учебно-тренировочной базой для любителей хоккея и фигурного катания.

Во дворце можно будет не только рассекать на коньках по льду, но и плескаться в воде. Здесь откроются плавательный бассейн с выходом на летнюю террасу, банный комплекс и спа-центр.

Стеклянный фасад здания украсят вертикальные панели. Они защитят посетителей от прямых солнечных лучей внутри дворца, но при этом не затемнят его. Два входа с улицы отметят витражами в виде символических кристаллов.

Когда откроют: ориентировочно к концу 2020 года.

К ноябрю этого года реконструируемое здание Дворца водных видов спорта накроют крышей-трансформером площадью 7 тысяч квадратов. Фото: mos.ru

Исторические барельефы с фасада уберут

К ноябрю этого года реконструируемое здание Дворца водных видов спорта накроют крышей-трансформером площадью 7 тысяч квадратов. Летом и теплой весной ее будут раздвигать с помощью специального механизма. Главный бассейн 50 на 22 метра на 10 дорожек будет соответствовать олимпийскому стандарту. После реконструкции в здании появятся еще два 25-метровых бассейна. В день комплекс смогут посещать до 10 000 человек. Также здесь откроют аквапарк, спортивные тренировочные залы.

Исторические барельефы перенесут внутрь комплекса. Их не стали возвращать на фасад, опасаясь за сохранность. Но здание все же украсят новые барельефы из фибробетона размером 12 на 8 метров. Их будет 12 - по периметру со стороны улицы. Барельефы сделают двусторонними, поэтому их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри комплекса. Площадь обновленного здания вырастет с 19,7 тысячи квадратов до 56,5 тысячи.

Когда откроют: к концу 2019 года.

Особенностью пятиэтажной постройки станет волнообразная крыша, похожая на гимнастическую ленту. Фото: mos.ru

Крыша-волна и трибуны-трансформеры

В необычном здании гимнастического центра уже готовы основные конструкции. Особенностью пятиэтажной постройки станет волнообразная крыша, похожая на гимнастическую ленту. Внутри разместятся арена для соревнований с трибунами-трансформерами на 4000 мест, залы для тренировочных занятий, хореографии и тренажерный зал. Здесь же будет гостиница для спортсменов на 115 мест.

Залы рассчитаны не только на тренировки и соревнования международного уровня, здесь будут проходить шоу и концерты.

Когда откроют: ориентировочно к началу 2019 года.