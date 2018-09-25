Московская мэрия отказалась от услуг частных эвакуаторов

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-25T13:33:08+03:00

Теперь увозить машины на штрафстоянки могут только городские сотрудники

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С 25 сентября городской эвакуацией машин на столичных улицах занимаются только эвакуаторы «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП). До сих пор мэрия пользовалась услугами частных эвакуаторов. Теперь от них отказались.

- У нас действуют строгие регламенты и инструкции, которым обязаны следовать все сотрудники, - объяснил генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк. - Главное для нас - это высокая дисциплина и соблюдение техники безопасности. Водители должны быть уверены, что при эвакуации их машина будет в полной сохранности.

Напомним, в конце прошлого года столичные власти приняли решение отказаться от услуг частных компаний по эвакуации автомобилей, поскольку на подрядчиков жаловались водители увезенных на штрафстоянку машин. Частники небрежно перевозили авто и нарушали дорожные правила.

Весной этого года мэрия Москвы заключила контракт на поставку 98 эвакуаторов в собственность, чтобы полностью заменить подрядчиков. Сейчас на дорогах столицы работают 270 городских эвакуаторов. Их водители обязаны аккуратно перевозить автомобили на штрафстоянки, строго следуя правилам дорожного движения и профессиональным инструкциям. А частные компании продолжают работать в столице и выполнять теперь уже заказы жителей и организаций.

- У нас заказов на эвакуацию машин хватает, поэтому решение мэрии об отказе от услуг частников нас никак не коснется, - рассказали «КП» в одной из коммерческих городских служб по круглосуточной эвакуации авто, мотоциклов и спецтехники. - Мы можем эвакуировать автомобиль в среднем через 20 - 30 минут после вызова. И обычным москвичам наши услуги нужны, и разным фирмам.

«Автомобиль могут эвакуировать только по решению должностного лица - инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) или ГИБДД, - напоминает сайт мэра Москвы mos.ru. - Эвакуация предусмотрена, если автомобиль припаркован под запрещающими стоянку и остановку знаками, на пешеходном переходе, остановке для общественного транспорта, на трамвайных путях, в тоннеле или на проезжей части, спецстоянке, на месте для инвалидов без льготы и в других местах, где парковка запрещена».

Узнать, на какую именно спецстоянку эвакуировали машину, можно по телефону горячей круглосуточной линии «Администратора московского парковочного пространства» - (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного), а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

НА ЗАМЕТКУ

Как вернуть эвакуированную машину

1. Для этого сначала нужно получить разрешение на ее возврат. С документами на авто обратитесь в отделение ГИБДД или МАДИ, которое его задержало, и получите копию протокола об административном правонарушении или копию протокола о задержании машины.

2. Далее надо приехать на штрафстоянку, показать документы на машину и копию протокола. Квитанцию для оплаты перемещения и хранения автомобиля выдадут на штрафстоянке.

3. Тем, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль (непосредственно на стоянке), дают скидку в размере 25 процентов.

4. Всего на оплату отводится 60 дней. Помимо этого, водитель должен оплатить стоимость хранения, если машина стояла на спецстоянке более суток. Оплата за хранение машины насчитывается каждые сутки с момента эвакуации до возврата владельцу. Штраф за парковку в неположенном месте также можно оплатить в течение 60 дней.

5. Если постановление о нарушении правил парковки отменено, деньги за эвакуацию можно вернуть. Срок возврата средств по отмененному штрафу - восемь дней. Подробнее - на сайте мэра Москвы mos.ru в разделе «Инструкции».