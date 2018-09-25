Депутаты Мосгордумы начнут собирать предложения москвичей в программу "Мой район"

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-25T17:14:23+03:00

Районы Москвы, по словам мэра города, это целые города, в которых живут по 100-200 тысяч жителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В ходе встречи с депутатами Московской городской Думы 25 сентября Сергей Собянин призвал их принять активное участие в развитии программы "Мой район", которая позволит улучшить районы Москвы и сделать их равными по качеству услуг и благоустройству. Речь идет о создании равных возможностей для всех москвичей на получение качественных услуг здравоохранения, образования и социального обслуживания, организацию детского творчества и досуга. Программа учитывает потребности жителей в появлении новых и обновлении существующих спортивных комплексов, парков, библиотек, а также создание новых центров притяжения и общения жителей.

- Много было наказов от москвичей во время предвыборной кампании, десятки тысяч предложений. Ни одно мы не оставим без внимания. Большинство этих предложений сводилось не к каким-то общим задачам, а к конкретным, которые касаются их дома, двора. Поэтому я выступил с инициативой создания программы "Мой район". Такая программа напрашивалась сама собой. Мы многое сделали по благоустройству, по созданию транспортной доступности. Но важно, чтобы каждый район, каждый москвич имел равные возможности по доступности качественного образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, объектов культуры. Это не разовое мероприятие. Это изменения всего подхода планирования развития города, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Районы Москвы, по словам мэра города, это целые города, в которых живут по 100-200 тысяч жителей. За год изменить целый "город" просто невозможно, но нужно постепенно это делать. Причем важно делать не то, что кажется правильным властям, а учитывать мнение горожан, которые сами подскажут, что в их районе нужен спортивный центр, а в другом - реконструкция библиотек, переоснащение музыкальных школ. Вспомнил мэр города удачную реализацию реформы образования, когда каждый район Москвы получил модернизированные школы и гимназии.

- Есть важный раздел в этой прграмме, связанный с реновацией. В городе нет ни одного района, где не было бы этой программы. Мы сейчас готовим проекты планировок по комплексному решению. Это не точечная застройка. Это полноценная программа развития части района, которая вовлечена в программу реновации. Нам ничего не мешает расширить границы, - сказал Сергей Собянин. - Важно видеть и историческую идентичность районов, нужно сохранить историю района.

Вовлечь во взаимодействие планируются и знаковые объекты: промышленные предприятия, крупные рынки, университеты.

Программа "Мой район" будет реализована во всех 146 муниципальных образованиях города, включая 125 "старых" районов и 21 поселение Новой Москвы. Главная задача - создать равные условия для жителей всех районов Москвы. Не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне. Программа не предлагает открывать в каждом районе по Большому театру. Но важно комплексно благоустроить каждый район и обеспечить его жителей всеми городскими услугами. Депутаты начнут собирать предложения москвичей уже в ближайшее время.

ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ "МОЙ РАЙОН":

- реконструировать и переоснащать городские поликлиники, а также открывать новые в тех районах, где их не хватает.

Точно так же будут строить и открывать новые детские сады, школы и центры социального обслуживания;

- строить новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами. Прокладывать велодорожки, расширять географию велопроката;

- у каждого района должно быть свое сердце — живое привлекательное пространство (районные библиотеки и дома культуры). Первые опыты модернизации показывают, что люди с удовольствием приходят в обновленные библиотеки и дома культуры — поработать, выпить кофе, пообщаться, почитать книгу или послушать лекцию;

- свой центр - нужны променады и видовые места, где проходят местные праздники;

- долой заборы - если можно убрать, его нужно убрать, если нельзя, то нужно постараться хотя бы сделать его прозрачным. Это касается всех огороженных территорий, в том числе, ведомственных музеев и спортивных сооружений, например, в университетах;

- проекты планировок кварталов реновации помогут в целом улучшить городскую среду — и для тех, кто переезжает в новые дома, и для тех, кто остается;

- доступный транспорт - более 90% москвичей будут проживать в шаговой доступности от метро. Ожидаются введения новых маршрутов наземного транспорта;

- установка тысячи новых уличных фонарей, модернизация городской системы видеонаблюдения;

- решение специфических проблем (временные теплотрассы, долгострои, промзоны и другое).

ГДЕ ОСТАВЛЯТЬ НАКАЗЫ?

Это можно сделать в блоге мэра Москвы: https://www.sobyanin.ru/districts

В разделе "Мой район" вы можете познакомиться с основными цифрами и фактами о развитии вашего района. Посмотреть, как изменился район за последние восемь лет, и что планируется делать дальше. Там же можно оставить свои наказы и предложения по улучшению условий жизни в вашем районе.