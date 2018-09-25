2018-09-25T17:37:48+03:00
Общество

В Москве создадут специальный Центр переподготовки и трудоустройства москвичей 50+

Какие еще меры поддержки получат горожане предпенсионного возраста
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Предлагаемые меры позволят смягчить москвичам последствия более позднего выхода на пенсиюПредлагаемые меры позволят смягчить москвичам последствия более позднего выхода на пенсиюФото: Роман ЗЛОБИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября обратился к депутатам Мосгордумы ускорить принятие законопроекта о социальной поддержке горожан предпенсионного возраста.

- Я недавно внес пакет поправок в законы города Москвы, предполагающий дополнительные меры социальной поддержки в связи с пенсионной реформой. Мы должны сделать все, чтобы наши московские меры социальной защиты и льготы были направлены на людей уже теперь не в связи с достижением пенсионного возраста, а с достижением 55 лет у женщин и 60 лет мужчин так, чтобы наши меры социальной поддержки не были привязаны к пенсионному возрасту, и люди чувствовали, что город о них заботиться и добавить меры дополнительной поддержки, - сказал Сергей Собянин.

Предлагаемые меры позволят смягчить москвичам последствия более позднего выхода на пенсию. Законопроект сохранит привычные льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет: бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки в санатории по направлению врача, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

- Это касается и ветеранов труда, которые по достижению определенного возраста им будет также присваиваться звание ветерана труда со всеми полагающимися в соответствии с законами города Москвы льготами, - отметил Сергей Собянин.

Ветераны труда и военной службы сохранят льготу 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсацию расходов на оплату домашнего телефона и ежемесячную денежную выплату.

Кроме того, как добавил мэр Москвы, предлагаются дополнительные меры медицинского обслуживания, в частности, введение внеочередной диспансеризации.

Будет создан специальный Центр переподготовки и трудоустройства москвичей 50+, в котором будут работать наиболее опытные и внимательные специалисты Службы занятости. Здесь будет предоставляться помощь в повышении квалификации и получении новой профессии.

Учесть все-все моменты сложно, но из бюджета будут выделены дополнительные деньги для адресной поддержки людей. Москвичи, по словам мэра города, должны знать, что они могут в любой момент при необходимости обращаться в центры социальной защиты и видеть там отклик и адекватную реакцию.

Сергей Собянин выразил уверенность, что депутаты городской Думы одобрят законопроект в ближайшее время.

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