2018-09-25T19:14:20+03:00
Общество

Фестиваль «Круг света 2018» в Москве: прямая онлайн-трансляция церемонии закрытия

Прямая онлайн-трансляция церемонии закрытия фестиваля «Круг света» начнется 25 сентября 2018 года в 20:30 по московскому времени на Гребном канале [видеотрансляция]
Денис СУХОВ
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Прямая трансляция грандиозного зрелища начнется в 20:30 по местному времениПрямая трансляция грандиозного зрелища начнется в 20:30 по местному времениФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Церемония закрытия московского фестиваля «Круг света 2018» состоится 25 сентября 2018 года на Гребном канале. Прямая трансляция грандиозного зрелища начнется в 20:30 по местному времени.

Круг света . Церемония закрытия.Закрытие фестиваля "Круг света -2018". Феерия красок на Московском гребном канале

Последний день фестиваля подводит итоги перекрестного года России и Японии, так что мероприятие будет пронизано духом классических традиций Страны Восходящего Солнца.

Музыкально-визуальную часть шоу дополнит мощная пиротехническая часть с запуском зарядов калибром до 600 мм. Каждый из этапов церемонии будет сопровождаться рассказами об истории и древних обычаях Японии и видеопроекцией на специальную конструкцию, установленную на косе Гребного канала.

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