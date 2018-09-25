Нью-йоркский небоскреб построят на Ленинградке

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-25T18:20:35+03:00

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На пересечении Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца начали строить высотную башню в стиле небоскребов Нью-Йорка. Проект архитектурной мастерской из Санкт-Петербурга одобрен Москомархитектурой.

- На участке началось устройство свайного основания, - рассказали в компании-застройщике проекта. - Здание будет готово в течение ближайших двух - трех лет.

Высотную гостиницу на Ленинградке планировали построить еще в 70-е годы прошлого века. Но потом будущее здание «срезали» до 11 этажей и 48 метров. Проект несколько раз переделывали и все же опять нарисовали башню.

- Я уверен, сейчас выбрано оптимальное решение, которое не испортит образа Ленинградского проспекта на участке от Белорусского вокзала до Третьего транспортного кольца, а напротив, завершит его, - ранее оценил проект главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

УЖИН С ВИДОМ НА МОСКВУ

Здание, похожее на нью-йоркский «карандаш» вроде 103-этажного Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, поставят на пустыре напротив отеля «Советский». Точнее - по адресу Ленинградский проспект, владение 34. Готические, улетающие под облака стены, украсят сверкающей «иглой».

В главном корпусе откроют гостиницу, супермаркет, офисный центр, отделения банков, тренажерный зал, спа-салон, кафе. Один из ресторанов, возможно, откроют наверху башни. Около высотки со стороны отеля «Советский» на участке шириной примерно 50 метров устроят бульвар с пешеходной аллеей, летним кафе, цветниками, сквериком и фонтанами. Со стороны Ленинградского проспекта здание немного отодвинут от проезжей части. За счет этого сделают просторный тротуар.

ТТХ

Площадь участка - 1,071 гектара.

Площадь здания - около 53 тысяч квадратных метров.

Самая высокая точка небоскреба - 157 метров вместе со шпилем высотой 20 метров.

Главный корпус в 31 этаж и бизнес-центр в 7 этажей соединят с помощью 4-этажного административного здания.

Гостиница - категории 4 звезды на 100 номеров.

Подземный паркинг на 3 уровнях.

Цена проекта - около 4 млрд. рублей.

Ближайшие станции метро - «Динамо» (около 800 м), «Белорусская» (около 1,3 км).

СРАВНИМ!

Из сталинских высоток самым огромным стало главное здание МГУ на Воробьевых горах - 36 этажей, 240 метров. Из современных башен пока единственной, напоминающей архитектуру советских времен, остается высотка жилого комплекса «Триумф-Палас» на Соколе. Ее построили в 2005 - 2007 годах. В здании 57 этажей и 264 метра.

Но все подобные здания в столице догнали и перегнали небоскребы «Москва-Сити». Здесь находится самая высокая в Москве и в Европе башня «Федерация» (корпус «Восток» - 95 этажей, 374 метра).