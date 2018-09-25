Рита Дакота попала в аварию в Москве: "Почему моя жизнь похожа на большой кусок г**на"

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-25T23:06:37+03:00

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Певица Рита Дакота попала в аварию в Москве. Представители артистки сказали "Комсомольской правде", что с ней все в порядке: "Если Рита активна в соцсетях, то все хорошо". Об аварии певица, кстати, сама рассказала в своем влоге (основанный только на видеоматериалах ресурс, сокращенное название двух английских слов "video blog"). Судя по теплой погоде на видео, авария произошла не сегодня. Певица успела побывать на выступлении, сняться в фотосессии с лошадками, уменьшить щеки у косметолога. Свои влоги, кстати, Рита Дакота часто записывает, будучи за рулем автомобиля, просто выставив руку с мобильным перед собой.

- Феерически ехала Рита от косметолога к Мие (дочери). Все хорошо. По крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая, и с прилегающей территории в нее въезжает машина, - рассказывает певица, снимая себя на мобильный телефон, в ожидании полицейских. - Он думал, что я его пропускаю.

Певица до дтп побывала у косметологаФото: скриншот видео

Девушка не получила никаках травм, но из-за ошибки водителя ей пришлось ехать в отделение ГИБДД, чтобы оформить соответствующие протоколы.

Когда Рита Дакота покинула здание ГИБДД, то радовалась, что этот день закончился и она сможет пойти гулять с дочкой, поработать, создавать музыку.

- Не отчаивайтесь, когда у вас происходят мелкие проблемы. Еще час назад я сидела и чуть ли не рыдала. И думала: "Почему моя жизнь похожа на большой кусок г**на, а сейчас я понимаю, что прекрасная у меня жизнь. Единственное, что я потеряла - время и сама не успела уложить спать ребенка. Я обычно сама укладываю дочку спать. Пришлось это делать няне - это минус. Но во всем есть плюсы, может я бы попала в другую - более плачевную аварию. Не буду я расстраиваться. Посмотрю хороший фильм и лягу спать, - рассказала подписчикам певица.

Рита призналась, что не понимает, что за неудача, черная полоса приследует ее. Ранее в своем влоге певица пожаловалась, что ее подставили журналисты, которые взяли у нее интервью в прямом эфире.

- Я не даю сейчас никакие интервью, не хожу на передачи. Я выступала на одном мероприятии и перед ним в прямом эфире меня попросили дать интервью. Решила, что почему бы и нет, если не будет вопросов про личную жизнь. Мне дали слово. В итоге все вопросы были про личную жизнь. Пыталась выкручиваться, а в какой момент просто рявкнула на ведущего, огрызнулась и сказала, что это некрасиво, - рассказала певица, записывая видео за рулем машины.

Очередной подставой было "столкновение ее лбом с певицей (ред. - не назвала имя)". Еще журналисты и знакомые певицы продолжают заваливать Риту ненужными ей подробностями об изменах ее супруга Влада Соколовского.

- Якобы Влад спал еще с одной певицей. Ужасно. На самом деле, певица ни при чем. Люди думают, если брак наш развалился и я все знаю, мы все равно разводимся, то мне обязательно надо знать ту историю, которая была в Черногории, на Бали. А еще когда я была где-то там, а Влад был - там. Я не хочу ничего знать, - призналась Рита Дакота.