Когда появятся удобные переходы со станций метро «Верхние Лихоборы» и «Выхино»

СЕГОДНЯ 00:33 2018-09-26T00:51:16+03:00

Пассажиры "Выхино" жалуются, что во время ремонтных работ сузились и ранее узкие переходы, а также нет пандусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Станцию метро «Верхние Лихоборы» жители Бескудниковского района ждали около 30 лет. Дождались - в марте нынешнего года ее открыли с южным вестибюлем. В конце августа открыли северный вестибюль. Вот только пассажиры столкнулись с проблемой - выход есть, но нет перехода на противоположную сторону Дмитровского шоссе, где собственно и расположен основной жилой массив.

- А куда идти? Светофора нет. Подземного перехода тоже, - задумались местные жители. - И в интернете еще писали, что «вестибюль соединен с подземным пешеходным переходом, так что попасть в метро будет удобно».

У рабочих в станции метро «Верхние Лихоборы» спрашиваю, мол, а где тот самый удобный переход? «Забыли построить», - шутят.

Станция "Верхние Лихоборы" в БескудникахФото: Алиса ТИТКО

Не до шуток только пассажирам, которым приходится обходить, так сказать, идти буквой «П» (вдоль шоссе до ближайшего пешеходного перехода, 122 секунды ожидания на светофоре, чтобы пересечь Дмитровского шоссе и вернуться вдоль трассы). Удобнее было бы, чтобы переходы были прямо напротив выхода из метро. - Подземный пешеходный переход под Дмитровским шоссе в районе дома № 66 был построен в 2011 году.

В связи со строительством станции метро «Верхние Лихоборы» переход был закрыт для производства работ по присоединению перехода к северному вестибюлю станции. В настоящее время завершаются работы по реконструкции перехода, до конца 2018 года он будет открыт, - сказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

Жители Бескудниковского района ждут, когда им сделают подземный переход от новой станции метроФото: Алиса ТИТКО

Совершать маневр приходится сейчас и пассажирам станции «Выхино». Раньше выход вел прямо на улицу Вешняковская, теперь же нужно обходить.

- Конечно, хорошо, что у нас здесь теперь проходит участок Северо-Восточной хорды, что значительно облегчит автомобильное движение. Но сейчас участок перекрывает нам переход, такое ощущение, что забыли сделать тоннель. Раньше выход вел на Вешняковскую улицу. Теперь же вся толпа из метро идет влево метро 250, переходит дорогу, потом поворачивают направо и фактически возвращаются, - говорит житель района Владимир.

Совершать маневр приходится сейчас и пассажирам станции «Выхино».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местные жители, сокращая путь, идут дворами, через детские площадки. Далеко ходить стало и тем, кто оставляет машину на парковке на Вешняковской улице и пересаживается на метро. Кроме этого пассажиры говорят, что во время ремонтных работ сузились и ранее узкие переходы, а также нет пандусов.

- В районе станции метро «Выхино» построен переход в насыпи хорды, который обеспечивает проход на улицу Красный Казанец. Ширина выхода со стороны платформы - 26,55 метра, с противоположной стороны - 30,6 метров, - ответили в Департаменте строительства города Москвы.

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