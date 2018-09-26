Идеальный деловой климат

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T01:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве уже несколько лет успешно действует большая программа поддержки для бизнеса, которая с недавнего времени носит название «Московский предприниматель». Льготы, субсидии, помощь в получении займов. Список мер поддержки постоянно увеличивается.

Также столица является лидером российского экспорта. В Москве зарегистрировано более 5000 компаний-экспортеров. Столица предлагает на экспорт 6184 вида экспортных товарных позиций. Для укрепления позиций Москвы как российского экспортера номер один создан Московский экспортный центр. Он помогает столичным производителям выходить на новые рынки, развивать бизнес на электронных торговых площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках через программу «Сделано в Москве», оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле и получать городские субсидии.

В Москве также производится высокотехнологичная продукция мирового уровня. Сейчас работают 33 технопарка, где сотни российских компаний проводят собственные научные исследования и запускают их в производство. Это вклад столичных властей и в развитие самого города, и в экономику России.

Компания «Гордиз» - резидент технопарка «Слава» на юго-западе города. Здесь, к слову, сейчас работает более 80 компаний от биомедицины, IT, приборостроения.

- По большому счету сейчас мы занимаемся импортозамещением, - рассказывает Сергей Леонов, генеральный директор компании «Гордиз», которая производит реагенты для генетических экспертиз. - Мы используем только собственные лабораторные разработки и только компоненты российского производства.

В современной криминалистике все более востребована генетическая экспертиза идентификации личности. Она постепенно вытесняет знакомую всем по кино и книгам экспертизу по отпечаткам пальцев. Потому что теперь идентифицировать человека можно по волосу, чешуйке кожи.

- На мировом рынке генетических экспертиз представлены наборы реагентов трех крупных корпораций - двух американских и одной немецкой, - продолжает Леонов. - А мы сейчас не только стараемся расширить свое присутствие на российском рынке, но и выходим на экспорт.

Одно из конкурентных преимуществ продукции «Гордиза» - цена. Реагенты компании соответствуют по качеству мировым аналогам, но при этом их стоимость в 4 - 5 раз ниже! Неудивительно, что «Гордиз» сейчас не только отвоевывает у иностранцев российский, но и начинает экспорт в другие страны - США, страны Европы, Ближнего Востока, СНГ.

- Нам приходится конкурировать с крупнейшими корпорациями, и для наращивания оборотов необходимо изменяться, - продолжает Леонов. - Например, сейчас ужесточаются стандарты производствам, где делают реагенты для генетических экспертиз. Для этих изменений нам понадобились деньги. И здесь нам на помощь пришла московская программа поддержки малого и среднего бизнеса.

«Гордиз» подал заявку, и вскоре она была одобрена. На модернизацию производства и новое оборудование компания получила пятилетний заем от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства на 18,4 млн. рублей - под ставку 2% годовых! Часть займа была обеспечена собственным оборудованием, но основная часть - Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Меры поддержки вовсе не ограничиваются помощью действующим предприятиям. Московские власти с радостью готовы помогать жителям города, которые только подумывают об открытии собственного дела.

- В среднем в Москве ежемесячно свое дело открывают порядка 10 тысяч предпринимателей, - отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Наша задача - сделать все возможное, чтобы этот старт был максимально успешным. Поэтому мы обучаем начинающих и будущих предпринимателей, помогаем им открывать бизнес.

КСТАТИ

1729 работающих в столице компаний уже воспользовались займами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Более 1,1 млрд. рублей - общая сумма выданных Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства займов.

Более 10 тыс. договоров поручительства было заключено Фондом содействия кредитования малого бизнеса Москвы на сумму более 65 млрд. рублей.