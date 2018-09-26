Технополис «Москва» повторят на Маврикии?
Технополис «Москва» посетила делегация Совета по экономическому развитию Республики Маврикий. Гости детально изучили опыт создания особой экономической зоны (ОЭЗ), который собираются учесть при организации специализированной территории для развития наукоемкого производства в Африке.
«ДОКАЗАЛ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»
Маврикий - островное государство на востоке Африки, примерно в 900 километрах от Мадагаскара. Экономика республики основана на производстве сахара (тростником занято примерно 90% сельхозугодий), туризме и текстильной промышленности. По меркам Африки считается достаточно обеспеченным государством: занимает второе место по уровню жизни (после Сейшел) и третье по ВВП на человека (после Экваториальной Гвинеи и тех же Сейшел).
В настоящее время республика активно развивает добычу рыбы и морепродуктов, банковский и офшорный бизнес, а также создает особую экономическую зону.
- В мире много особых экономических зон, но далеко не все из них успешны. Технополис «Москва» доказал свою состоятельность: всего за четыре-пять лет удалось привлечь только на территорию бывшего АЗЛК более 80 наукоемких компаний. Плюс в прошлом году мы были объединены с ОЭЗ «Зеленоград», которую теперь также возглавила наша команда, - пояснила «КП» управляющий директор по внешним связям технополиса Олеся Мальцева.
Гости из Африки изучили слагаемые успеха столичной особой экономической зоны: развитая инфраструктура, бесплатное подключение к сетям, таможенный терминал работает по графику 24 часа в сутки и оперативно готовит документы, низкая стоимость аренды помещений.
Кроме того, в ОЭЗ действует полное обнуление налога на имущество, налога на землю и транспорт в течение первых десяти лет работы компании. Налог на прибыль с 20% снижен до 2% (действует до 2028 года). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, где НДС и импортная пошлина составляют 0%, а также льготная аренда земли за 2% от кадастровой стоимости и оплата страховых взносов. Эксперты отмечают, что благодаря льготам налоговая нагрузка снижена почти вдвое.
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ
На встрече в технополисе гости пригласили представителей ОЭЗ и компаний-резидентов к участию в бизнес-миссии, которая пройдет на Маврикии 19 - 20 ноября.
- В технополисе размещены несколько компаний, которые не продают свою продукцию в России и ориентированы на экспорт. Эти предприятия заинтересованы в расширении связей с зарубежными партнерами, - отметила Олеся Мальцева.
На экскурсии по производственному корпусу технополиса гости посетили базовую кафедру Московского государственного образовательного комплекса и компанию «Тексел», разработчика программного обеспечения и производителя профессиональных 3D-сканеров.
Обратим внимание, что технополис «Москва» регулярно принимает у себя зарубежные делегации. Бизнес-встречи представители инновационной площадки проводили с гостями из Италии, Южной Кореи, Ирана, Бельгии, Германии, разных городов Китайской Народной Республики, слушателями университета MCI Management Center Innsbruck в Австрии. Эксперты отмечают, что такое тесное международное сотрудничество позволяет делиться опытом развития городской территории для размещения наукоемкой промышленности, обмениваться знаниями в сфере управления инновационной инфраструктурой, получать новые деловые контакты и привлекать зарубежные компании для локализации. Резиденты получают дополнительные перспективы для выстраивания партнерских союзов, продвижения продукции и технологий на мировые рынки.