Технополис «Москва» повторят на Маврикии?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T01:10:57+03:00

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Технополис «Москва» посетила делегация Совета по экономическому развитию Республики Маврикий. Гости детально изучили опыт создания особой экономической зоны (ОЭЗ), который собираются учесть при организации специализированной территории для развития наукоемкого производства в Африке.

«ДОКАЗАЛ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»

Маврикий - островное государство на востоке Африки, примерно в 900 километрах от Мадагаскара. Экономика республики основана на производстве сахара (тростником занято примерно 90% сельхозугодий), туризме и текстильной промышленности. По меркам Африки считается достаточно обеспеченным государством: занимает второе место по уровню жизни (после Сейшел) и третье по ВВП на человека (после Экваториальной Гвинеи и тех же Сейшел).

В настоящее время республика активно развивает добычу рыбы и морепродуктов, банковский и офшорный бизнес, а также создает особую экономическую зону.

- В мире много особых экономических зон, но далеко не все из них успешны. Технополис «Москва» доказал свою состоятельность: всего за четыре-пять лет удалось привлечь только на территорию бывшего АЗЛК более 80 наукоемких компаний. Плюс в прошлом году мы были объединены с ОЭЗ «Зеленоград», которую теперь также возглавила наша команда, - пояснила «КП» управляющий директор по внешним связям технополиса Олеся Мальцева.

Гости из Африки изучили слагаемые успеха столичной особой экономической зоны: развитая инфраструктура, бесплатное подключение к сетям, таможенный терминал работает по графику 24 часа в сутки и оперативно готовит документы, низкая стоимость аренды помещений.

Кроме того, в ОЭЗ действует полное обнуление налога на имущество, налога на землю и транспорт в течение первых десяти лет работы компании. Налог на прибыль с 20% снижен до 2% (действует до 2028 года). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, где НДС и импортная пошлина составляют 0%, а также льготная аренда земли за 2% от кадастровой стоимости и оплата страховых взносов. Эксперты отмечают, что благодаря льготам налоговая нагрузка снижена почти вдвое.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ

На встрече в технополисе гости пригласили представителей ОЭЗ и компаний-резидентов к участию в бизнес-миссии, которая пройдет на Маврикии 19 - 20 ноября.

- В технополисе размещены несколько компаний, которые не продают свою продукцию в России и ориентированы на экспорт. Эти предприятия заинтересованы в расширении связей с зарубежными партнерами, - отметила Олеся Мальцева.

На экскурсии по производственному корпусу технополиса гости посетили базовую кафедру Московского государственного образовательного комплекса и компанию «Тексел», разработчика программного обеспечения и производителя профессиональных 3D-сканеров.

Обратим внимание, что технополис «Москва» регулярно принимает у себя зарубежные делегации. Бизнес-встречи представители инновационной площадки проводили с гостями из Италии, Южной Кореи, Ирана, Бельгии, Германии, разных городов Китайской Народной Республики, слушателями университета MCI Management Center Innsbruck в Австрии. Эксперты отмечают, что такое тесное международное сотрудничество позволяет делиться опытом развития городской территории для размещения наукоемкой промышленности, обмениваться знаниями в сфере управления инновационной инфраструктурой, получать новые деловые контакты и привлекать зарубежные компании для локализации. Резиденты получают дополнительные перспективы для выстраивания партнерских союзов, продвижения продукции и технологий на мировые рынки.