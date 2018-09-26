Как избежать ошибок при назначении лекарств

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-26T12:22:11+03:00

Все больше пациентов сегодня принимают 10-15 видов лекарственных препаратов одновременно. Эксперты рассказали, чем это опасно

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Проблема безопасности лекарственной терапии многогранна и затрагивает как безопасность применения конкретного лекарства, так и совокупности всех лекарственных препаратов, назначенных пациенту, сюда же относятся вопросы фармацевтической безопасности. В 2008 году ВОЗ в меморандуме по национальной стратегии в области безопасных лекарственных средств и надлежащего их использования отметила, что в мире нежелательные лекарственные реакции являются причиной госпитализации до 20% больных, в результате чего на проблемы, связанные с лекарственными средствами, тратится до 15 - 20% бюджета здравоохранения.

В России вопросами безопасности лекарственной терапии занимается Росздравнадзор. В Практических рекомендациях данного органа, начиная с 2018 года, включено большое количество вопросов по безопасности лекарственной терапии, что напрямую говорит о высокой актуальности данной проблемы в России. В таких условиях сложно не отметить важности такого высокого внимания к данному вопросу: с каждым годом возрастает число зарегистрированных лекарственных средств, появляются лекарственные средства с принципиально новыми механизмами действия, увеличивается количество генерических (воспроизведенных) лекарственных средств, а на этом фоне мы видим нередкую несогласованность лекарственной терапии между различными специалистами, увлечение пациентов биологически активными добавками и самолечением. В итоге все больше пациентов получают одновременно не 3 и не 5, а 10-15 лекарственных препаратов, просчитать взаимодействие которых в реальной клинической практике становится невозможным, а количество побочных эффектов такой полипрагмазии возрастает многократно

Подробно о том, как избежать ошибок при лечении посредством лекарственной терапии рассказала Смирнова Елена Викторовна, врач клинический фармаколог клиники АО "Медицина (клиники академика Ройтберга):

Ошибок в лекарственной терапии существует огромное разнообразие. Мы остановимся на наиболее значимых для жизни и благополучия пациентов:

- Назначение лекарственных препаратов, уменьшающих эффект друг друга без учета взаимодействия: наиболее часто – назначение пациенту, принимающему ингибитор АПФ, нестероидных противовоспалительных препаратов, без дополнительной коррекции и мониторинга АД. В итоге взаимодействия этих препаратов может ослабевать действие ингибитора АПФ и у пациента начинают расти цифры артериального давления.

- Одновременное назначение препаратов, снижающих артериальное давление без мониторинга последнего и титрования доз препаратов – повышается риск резкого снижения давления, особенно при вставании – так называемая ортостатическая гипотензия, это может повысить риск падения пациента. Данная проблема наиболее актуальна у пациентов старшей возрастной группы. Дополнительно хочу отметить, что снижать цифры артериального давления могут не только гипотензивные препараты: спазмолитики, используемые для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, седативные препараты – также могут усиливать действие антигипертензивной терапии и вызывать выраженную гипотензию.

- Ошибки при дозировании препаратов, особенно у детей и пожилых пациентов, например, антибактериальные препараты периодически назначаются в низких суточных дозировках – эффективность препарата снижается, пациент дольше болеет. Второй вариант, когда не учитывается возрастное снижение функции почек у пожилых пациентов – накопление препарата в организме, симптомы передозировки (снотворные или седативные – выраженный эффект или развитие дезориентации).

- Отсутствие точных указаний о кратности приема лекарственных препаратов – это касается чаще нестероидных противовоспалительных препаратов, которые используются при болях или повышении температуры: если врач четко не опишет условия, при которых должен быть принят препарат, а также максимальное количество таблеток, которое можно принять в сутки, может развиться симптомы гастропатии, в крайних случаях – острые эрозии слизистой желудка.

Потенциальных ошибок, связанных с назначением лекарственной терапии, великое множество. С увеличением количества принимаемых препаратов риск возникновения такого рода проблем увеличивается многократно. В этих случаях можно говорить о полипрагмазии («poly» - много, «pragma» - вещь), а является ли это ошибкой или необходимостью – этот вопрос должны решать специалисты.