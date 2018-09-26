2018-09-26T13:16:36+03:00
Экономика

Депутаты Мосгордумы приняли закон о поддержке москвичей-предпенсионеров

Документ начнет действовать с 1 января 2019 года
Светлана ВОЛКОВА
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В столице добавятся новые льготы для тех, кому исполнилось 50 летВ столице добавятся новые льготы для тех, кому исполнилось 50 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 26 сентября, на первом заседании осенней сессии депутаты Мосгордумы приняли в целом закон о дополнительных мерах поддержки и сохранении льгот для жителей города предпенсионного возраста. Документ разработан по предложению мэра Москвы Сергея Собянина на основе недавних изменений федеральных законов, связанных с пенсионной реформой.

Для москвичей по новому городскому закону сохранят все привычные льготы, положенные женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. В списке - бесплатный проезд на общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов (кроме стоимости материалов). Помимо этого, для неработающих москвичей указанного возраста по-прежнему будут выделять по назначениям врачей бесплатные путевки в санатории, а также оплачивать проезд к месту отдыха. Жителям столицы, получившим звания «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы», сохраняют скидку в 50% на оплату коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире. Им также продолжат выдавать ежемесячную компенсацию на оплату домашнего телефона и ежемесячную денежную доплату.

При этом добавятся и новые льготы для тех, кому исполнилось 50 лет. Москвичи этого возраста и старше смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку. Горожанам-предпенсионерам с 50-летнего возраста будут предлагать обучение в специальном центре переподготовки и трудоустройства.

Прописанная в новом городском законе социальная помощь будет действовать неограниченный срок и коснется всех жителей Москвы, достигших соответствующего возраста. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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